¡Escucha, Trump!

Al final, a lo mejor Donald Trump acaba influyendo de manera positiva en la música. Ya se sabe que el nuevo presidente cuenta con poquitos amigos en el mundo del rock: durante la campaña electoral, decenas de artistas le negaron el permiso para utilizar sus canciones en los mítines, y en los actos de la toma de posesión ha tenido que conformarse con estrellas tan dudosas como Jackie Evancho, Toby Keith o 3 Doors Down. Pero algo bueno está saliendo de todo esto: en las últimas dos semanas se multiplican los himnos de resistencia anti-Trump, en una toma de conciencia generalizada que abarca todo el espectro de la música estadounidense, desde lo masivo hasta lo más 'underground', además de unos cuantos artistas de otros países que comparten la indignación y los temores de sus colegas yanquis. Vamos a repasar siete composiciones que buscan movilizar a la población contra el líder recién estrenado, aunque hay muchas más que se quedan en el tintero: desde el retorno a la actividad de Gorillaz, un tanto metafórico en su tratamiento del asunto, hasta el nuevo vídeo de Green Day, una especie de ampliación de aquella consigna de «no a Trump, no al Ku Klux Klan, no a los Estados Unidos fascistas» que soltaron en una aparición televisada de hace un par de meses.

Arcade Fire con Mavis Staples: 'I Give You Power'

El grupo canadiense se ha aliado con la veterana vocalista de gospel para recordar a Trump y los suyos el concepto de soberanía popular, en una canción a beneficio de la Unión Americana de Libertades Civiles. «Yo te doy el poder, / te lo puedo quitar», dicen, y preguntan: «¿De dónde te crees que viene? / ¿Quién te da el poder?». Win Butler, líder de Arcade Fire, ha explicado así sus motivaciones para dedicar un tema a la situación política de sus vecinos de abajo: «Hablé con Mavis y me dijo: 'Ahora, más que nunca, necesitamos aferrarnos los unos a los otros'. Para nosotros, es un sentimiento de solidaridad, de no sentirnos desvalidos, de centrarnos en lo que podemos hacer como individuos e intentar aportar nuestra parte».

Fiona Apple: 'Tiny Hands'

Probablemente, ninguna de las canciones de esta lista moleste tanto a Donald Trump como la que ha difundido la huidiza Fiona Apple. Como ha escrito Michael Hann en 'The Guardian', «Trump nunca parece alterarse por la crítica razonada, por la ira: lo que odia es la burla». Y la cantautora neoyorquina ha ido directamente al feo corazón sexista del presidente: más que una canción, su composición es una consigna pensada para la Marcha de Mujeres del sábado pasado. Se compone de dos sencillos versos («No queremos tus manitas / cerca de nuestras bragas») combinados con la voz de Trump jactándose de «agarrar por el coño» a las mujeres. Ya hay remezclas bailables y todo.

OK Go: 'Interesting Drug'

OK Go se han hecho famosos por sus videoclips fascinantes e inconcebibles, auténticos prodigios de la planificación, pero en su nuevo lanzamiento han aplicado un enfoque muy diferente. La canción es una versión de un tema de Morrissey editado a finales de los 80, que empieza con el memorable verso «hay mala gente en alza». A Damian Kulash, el cantante del cuarteto estadounidense, le encaja como un resumen perfecto de la situación actual de su país: «Me parece la banda sonora ideal para este momento. No importa lo ansioso ni lo enfadado que estés: intenta transformar tu pasión en algo bueno para el mundo. ¡Estamos juntos en esto!», ha declarado. En el vídeo, esta vez, no hay coreografías asombrosas ni prestidigitación de cámaras, sino solo una recopilación de momentos vergonzosos del señor Trump.

Moby & The Void Pacific Choir: 'Erupt And Matter'

Moby es seguramente el artista que se ha despachado más a gusto contra Trump en sus declaraciones. «Creo que hay algo seriamente roto dentro de él, es un auténtico sociópata que está muy cerca de ser un psicópata», ha dicho en 'Rolling Stone'. Y también: «No ha hecho nada que indique que al menos es capaz de sentir empatía por alguien que no sea él mismo». Y una más: «Ninguna persona cuerda contrataría a un payaso rabioso y sin experiencia para que le reparase las cañerías, así que ¿por qué habría de pensar una persona cuerda en contratar a un payaso rabioso y sin experiencia para dirigir el país?». Por supuesto, Moby fue uno de los artistas que se negaron de manera más desdeñosa a participar en los actos de investidura («jajajajajaja», fue su comentario) y en las últimas semanas ha lanzado dos canciones anti-Trump y ha confeccionado un vídeo adaptado al momento para su sencillo 'Erupt And Matter', incluido en su álbum del año pasado junto a The Void Pacific Choir. En cierto modo, supone un retorno a sus orígenes punk.

Angel Olsen: 'Fly On Your Wall'

La presidencia de Trump también ha alentado algunos empeños de largo recorrido, como la 'playlist' de mil canciones que ha puesto en marcha el escritor Dave Eggers o el proyecto 'Nuestros primeros cien días', que irá colgando en Bandcamp un tema nuevo al día hasta completar el centenar. Las cien descargas cuestan treinta dólares y los ingresos se destinarán íntegramente a «causas que van a estar amenazadas por esta administración», como «el clima, los derechos de la mujer, la indignación y la justicia social». Aquí la embestida a Trump no está tanto en la forma, ya que las canciones no tienen por qué ser diatribas contra él, sino en el fondo de rechazo a sus políticas y construcción de alternativas. La cantautora Angel Olsen fue la encargada de abrir fuego con 'Fly On Your Wall'.

Alice Bag: 'Reign Of Fear'

Alicia Armendáriz es un icono del 'underground' californiano desde finales de los 70, cuando encabezaba el grupo Bags, del que toma su nombre artístico. Como feminista y chicana, parecía inevitable que tomase parte de forma activa en las movilizaciones contra el nuevo presidente: su impetuosa respuesta se titula 'Reign Of Fear' y oscila entre el rechazo visceral y la esperanza en un futuro mejor. «Esto es simplemente horrible, / pero no es el final. / Va más allá de la política, / tiene que ver con el odio», canta, al frente de su particular coro rebelde.

Brujeria: 'Viva Presidente Trump!'

Vamos a terminar el repaso con un pequeño clásico de la creciente discografía anti-Trump. Brujeria, proyecto mexicanizado de metal extremo en el que participan miembros de Napalm Death o Carcass, lanzó hace ya ocho meses su trallazo bilingüe dedicado al magnate: está planteado como un elogio de su vocalista Juan Brujo a Trump, es decir, «de un sociópata a otro». En su momento, Brujo llegó a manifestar su deseo de presentarse como compañero de candidatura de Donald. «Odia a los mojados, odia a los mexicanos, / si Trump gana va a deportar a todos. / Odia mi raza, ama su dinero, / este güero loco va a empezar la guerra», entonan los muchachos con su habitual desmesura. «¡Viva México, cabrón!», exclaman justo antes del final, que es más cafre aún que la canción.