«Colaborar con Unicef le dio paz a mi conciencia»

Un clásico todoterreno, transversal e infungible es el afable cantante italobelga Salvatore Adamo (Comiso, Sicilia, Italia, 1 de noviembre de 1943), que actuará en el Euskalduna al frente de una banda de ocho miembros y promete que repasará sus éxitos de siempre, los que le dieron fama mundial en los 60-70, y también numerosos de su nuevo disco, 'L'amour n'a jamais tort' (16=, 'El amor tiene siempre razón', como traduce él. En el repertorio no deberían faltar 'Mis manos en tu cintura' y otras composiciones en castellano, uno de los diversos idiomas que domina Adamo. Así, en castellano, le entrevistamos esta semana vía telefónica.

El Rey de Bélgica te ordenó caballero. Hay quien afirma que los belgas no existen, que o son valones o son flamencos.

¿Quién dice eso? Esta es una visión muy extrema de la situación. Existe Bélgica, sí, que está compuesta por Flandes y Valonia. Y espero que siga durando de este modo mucho tiempo. Naturalmente, hay separatistas, pero son pocos. Sí que existe Bélgica, sí, jo, jo, jo…

Vives en Bélgica desde niño, pero no has perdido tus raíces italianas. ¿Cómo sientes las sucesivas tragedias en Italia, como los terremotos en los Abruzos, el caso del hotel sepultado por el alud o los seis muertos del helicóptero estrellado durante un rescate?

Ahhhh… Me emociona muchísimo. Me causa mucha y grande pena. Buah, el destino es increíble: yo estuve en Roma algunos días antes del primer terremoto en Amatrice (en agosto de 2016). En estos momentos no tiene suerte Italia, no, no…

¿Los artistas sienten con más intensidad lo bueno y lo malo, la alegría y la pena?

Sentir lo hacemos como cualquiera, pero quizá nosotros lo expresamos de una manera distinta.

¿Cuántos idiomas hablas? Español ya se nota que muy bien.

Gracias, je, je… Yo hablo francés, que estudié. Inglés, que estudié. Alemán, que estudié. Flamenco, que estudié. Italiano, que es mi lengua materna. Y español, que está entre el francés y el italiano. Y sé algunas palabras en japonés porque he ido a Japón 38 veces.

También eres embajador de Unicef. ¿En qué consiste esta tarea?

He realizado algunas misiones. Por ejemplo en Vietnam, adonde fui dos veces para llevar vitamina D. La falta de esa vitamina provocaba necesidades en los niños. La primera vez viajé en el 93 y cuatro años después volví para ser testigo de que el problema ya era menos grave gracias a la campaña de Unicef, que había dado sus frutos.

Ajá.

Después estuve en Kosovo, en la frontera con Albania, para llevar juguetes para los niños. Habíamos notado que los niños en los campos de 'refugees' (lo dice en inglés) habían perdido la infancia, ¿verdad? La mentalidad de la infancia. Les llevamos libros de colorear y juguetes. Y una vez les oímos cantar. Los niños cantaban y pensábamos que era un canto de candor, ¡pero era un canto de guerra! Nos quedamos en shock. Era realmente imperativo restituir la infancia, la niñez, a esos niños.

Claro.

Y otra vez fui a Afganistán. Tres meses después del 11 de septiembre, en Navidad de 2001. Llevamos doce millones de dosis de vacunas contra la poliomielitis para Pakistán y Afganistán. Esa nominación de Unicef le dio paz a mi conciencia. Porque cantando vendemos sueños y viento, pero se puede decir que haciendo eso sentí la ilusión de ser útil de un modo más concreto.

¿Cree Adamo que el mundo está loco, que es muy peligroso?

Completamente, sí, sí. El hombre ha puesto el pie en la Luna, casi un pie en cada estrella, pero no ha conseguido limpiar la Tierra, donde todavía hay barbarie. Es increíble. Es completamente anacrónico.

¿Hay miedo en las calles de Bélgica, por los atentados?

Como todos, yo trato de no pensar en ello. Y cuando viajo a Francia hago lo mismo. Pero presencia militar te recuerda la situación. Los militares tratan de dar seguridad a la gente, aunque les moleste a algunos. Esa seguridad es necesaria para sentirse menos solo y menos frágil. Esto de los atentados es una lotería, igual que cuando viajas con el avión o el coche. Siempre te puede suceder algo y debes intentar pensar en otras cosas.

¿Qué es lo que más te gusta de España, donde tanto éxito tiene?

El carácter orgulloso de la gente. Siempre hay una dignidad, una nobleza muy rara. Es una característica española, verdaderamente. Y me gusta la sensibilidad artística. Artistas de fama mundial como Picasso o Antonio Tapiés, que me gustan mucho también. ¡Y hay un fútbol magnífico! Para mí es importante también.

¿Sigues la liga española?

Sí, sí… Tiene un nivel extraordinario, con jugadores españoles como Iniesta. Pero también está Messi, je, je, que es increíble. Para mí Messi quizá sea el mejor jugador de todos los tiempos.

Sus padres tuvieron siete hijos. ¿Qué familia tiene Adamo?

Yo tengo dos hijos y una hija. Y, desde hace tres años y medio, tengo una pequeña nieta que se llama Lili y que en estos momentos es mi sol, je, je…