Music Has No Limits agota entradas en Bilbao

El espectáculo Music Has No Limits ha agotado todas las localidades para su representación del próximo 3 de febrero en el teatro Campos de Bilbao. Las entradas también están vendidas para la función del día 4 en el Kursaal donostiarra. Creado en torno al concepto ‘la playlist de tu vida’, este show funde éxitos de estrellas como Michael Jackson, U2, Queen, Barbra Streisand y Police con la música de clásicos como Puccini. Cantantes, expertos instrumentistas y DJ salen a escena en un espectáculo que ha llenado el Lincoln Center de Nueva York y el Teatro Real de Madrid. La música de distintos géneros (pop, rock, jazz, ópera, house...) es el hilo conductor de ‘Music Has No Limits’, cuyos responsables prometen «una experiencia emocional distinta, basada en la energía y la fuerza del directo».