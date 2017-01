Brian Wilson actuará en el Bilbao BBK Live 2017

El festival Bilbao BBK Live ha anunciado nuevos artistas para el cartel de su próxima edición, que tendrá lugar del 6 al 8 de julio en Kobetamendi, con el legendario Brian Wilson como principal reclamo. Además, la visita del fundador de The Beach Boys tiene el atractivo extra de que interpretará el que él mismo vislumbró como «el disco de rock & roll más importante de la historia», 'Pet Sounds'.

También actuarán en Bilbao los británicos Royal Blood, que en tan sólo dos años se convirtieron en un fenómeno mediático que agotaba entradas dentro y fuera de sus fronteras. Los norteamericanos Explosions in the Sky presentarán 'Wilderness' (2016), álbum del que ellos mismo dicen que «cuenta con el lirismo de los primeros años de Peter Gabriel, el romanticismo de The Cure y la melancolía de Fleetwood Mac».

Miembro de Hot Chip, The 2 Bears, compositor, productor, DJ, remixer y co-fundador del sello Greco-Roman, Joe Goddard también regresará con nuevo disco al festival, y Aterciopleados darán brillo a su regreso tras ocho años de parón con ‘Reluciente, Rechinante y Aterciopelado’ en 2016.

Los Punsetes aterrizarán en Kobetamendi con su quinto disco '¡Viva!', que saldrá a la venta el próximo marzo, mes en el que también saldrá el debut en largo de Idles. Los ganadores de la última edición de Banden Lehia, Zazkel, se suman también al cartel del festival donde presentarán su interesante propuesta de ritmos basados en el pop vasco de los 80, el afrobeat y la música disco estadounidense.

El próximo 9 de febrero finalizará la oferta de bono a 110 euros más gastos. Estos pueden adquirirse en la web del festival.