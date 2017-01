Arriba, abajo

Dos importantes pegas ponemos al exitoso concierto de M-Clan del domingo en el Arriaga, donde presentaron su último álbum, 'Delta' (Warner), un acercamiento a los sonidos acústicos americanos grabado en Nashville y de donde extractaron 11 de sus 14 cortes. O sea gran parte del repertorio de esa velada: en total 25 canciones en 137 minutos, casi las dos horas y veinte minutos con que amenazaban los cartelitos del lobby del teatro. Esta, la larga duración, sería la primera pega, y es que como ya nos comentó en entrevista hace no tanto el propio Tarque: «Una hora y 40-45 minutos está muy bien para un show. O casi dos horas dependiendo de cómo salgan las cosas». Pues media hora más que su previsión óptima se tiraron el domingo, aunque es de justicia decir que solo habríamos quitado una canción del repertorio ('Todo lo joven muere hoy', de la novedad).

La otra pega es la de elegir un teatro para ofrecer un concierto movido, con vocación participativa y espectacular, en el que desde la primera canción Carlos Tarque pidió a la peña que se pusiera en pie, y le obedecieron, y desde entonces eso fue un continuo levantarse y sentarse al capricho del vocalista murciano, que ordenaba «en pie, chicos», y hala, la masa acataba para enfado de algunos (a nuestra vera una pareja se cambió de sitio ofendidísima: no veía el tablado con todas las espaldas alzadas ante su cara y, razón por la que nos incorporábamos nosotros, si te quedabas sentado la gente en pie absorbía el sonido y se oía superbajo y mate). Semejante manera de dar un concierto, con la peña en pie, es mejor en una sala de gran aforo, con barra y la entrada más barata por el alquiler del local, je, je…. Pero claro, tener al público bien sentado, ordenadito en sus butacas, y en un recinto tan bonito como el Arriaga, con ese techo y esos palcos, debe suponer un plus de satisfacción para los actuantes.

Pero bueno, Carlos Tarque ya avisa en otras entrevistas más recientes que M-Clan están cumpliendo una gira por teatros, pero no con el respetable sentado. Entre el gentío que agotó con antelación el taquillaje del Arriaga vimos entrar a última hora a estrellas del rock español amigos de M-Clan como Fito y su mano derecha musical Carlos Raya (¡ex Sangre Azul!), a Los Zigarros, a Amparanoia, y a músicos locales como Rubia (Sara Íñiguez, ex pareja del cantante), Miguel Highlights, Jokin Salaverria o Andrés Benzal de Mi Dulce Geisha. A varios de ellos les dedicaron canciones.

Venga, al lío. En septeto elegante (los cinco escuderos con barbas y rasurados los dos colíderes: Carlos Tarque a la voz y Ricardo Ruipérez a la guitarra), bajo una especie de sábanas abombadas que casi les rozaban las cabezas y que les servían de pantalla algodonosa para sus visuales, M-Clan (Murcia, 1993 ) dieron un bolo creciente que además arrancó con ambición. Todo se sostiene en Tarque: desde las canciones, pues posee una pasional voz soul sin la que ciertas canciones no llegarían ni tan lejos no tan hondo, hasta el propio show, pues no para de ser el centro de las miradas: se contonea, se contorsiona, se acerca a los otros músicos, baja a cantar entre el patio de butacas, saluda a personas que reconoce (o no) entre el gentío, juega con el micro y con su pie, se sube a los bafles, se muestra molesto con los auriculares, toca guitarras imaginarias, baila, se sienta, bebe cerveza… y lo más de lo más: cuando ondea las manos como un sonero, o como Enrique Iglesias, y toda la parroquia le imita.

Así, liderando al combo electroacústico (en los momentos más tralleros casi se saturaba el volumen) y pastoreando al personal (que de dejaba en su mayoría), Tarque condujo la sesión de 25 canciones abiertas con títulos de la novedad, como 'Grupos americanos' con su mandolina y sus imágenes en pantalla; los aires hippies de 'La esperanza' y el country redoblado algo Ryan Bingham de 'Caminos secundarios' («carga ilegal», sigue el estribillo).

Los temas ya conocidos funcionaron mejor, caso del rock sureño intenso 'Perdido en la ciudad', y Tarque dedicó a su ex, a Rubia, 'Viaje hacia el sur', otro tema hippie incluido en el álbum 'Delta', que cursó creciente y con el volumen atestando el teatro. Tras una tanda cuádruple excelente (country soul con steel en un 'Roto por dentro' dedicado a Carlos Raya, más country frondoso y españolizado en 'Souvenir', el gran rock a tres guitarras eléctricas de 'Basta de blues' con la peña empujando, o 'Dando vueltas' y su clase folkie), tocaron su hit 'Llamando a la tierra' (la lograda versión del 'Serenade' de la Steve MillerBand ) e hicieron mutis de escena todos, o sea los siete oficiantes.

Regresaron para varios temas «recogidos» del nuevo disco que, esta vez sí, Tarque invitó a «escuchar sentados» y los interpretaron en taburetes, empezando por 'Polvo de estrellas' (algo Jefferson Airplane o Grateful Dead) y siguiendo por 'California' (rollo Eagles) o el fronterizo 'Delta' (dedicado a Los Zigarros). Seguidamente, en 'Maggie despierta', o sea su revisión del 'Maggie May' de Rod Stewart, Tarque bajó al patio de butacas, se subió sobre estas, cantó al lado de Fito (sentado en la fila 9) y convirtió el Arriaga en un gallinero. Ya hasta el final primaron los temas más cañeros (si cabe), como 'Calle sin luz', un rock español que la gente cantó a modo (aquí, justo al acabarse, se fue el sonido del Arriaga y quitó hierro un sorprendido Tarque: «que nos descuenten 15 € del alquiler de sala»); el soul-rock con entonación bluseroa 'Para no ver el final'; la lisergia levantisca de 'Las calles están ardiendo'; o el calco de los Who 'Pasos de equilibrista', quizá el mejor tema de la velada, el que cerró el show antes del bis que no pidió la gente porque sabía que volverían.

El bis fue cuádruple y lo abrió un folkie y también recogido 'Noche de desolación', incluido en la novedad. Y ya hasta el final explosionaron con el soul rock calamariano 'Miedo', el hit optimista 'Quédate a dormir' (estirado), y el adiós definitivo con otra novedad que aspira a incrustarse en el repertorio de grandes éxitos emeclanianos: 'Concierto salvaje', con sus coros comunitarios en plan América, Eagles y demás grupos americanos.

Hum... A lo mejor no fue tan largo el concierto, pero sí incómodo de tanto levantarse y sentarse al son de Tarque, que decía: «en pie, chicos», o sea como Hombres G, interpelando solo a la parte masculina de sus seguidores. Unos profesionales estos M-Clan. Unas estrellas del rock español… y por mucho años.