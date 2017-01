Desde finales de noviembre estaban todas las entradas vendidas para ver el domingo en la Sala BBK al roquero americano Elliott Murphy. El neoyorquino afincado en París lleva unos 15 años seguidos agotando el aforo del Musiketan, el ciclo de conciertos en pequeño formato patrocinado por EL CORREO, y que ya va por la 24ª edición. Elliott siempre triunfa en este ambiente, indefectiblemente tiene al respetable predispuesto de su parte, y cosecha ovación tras ovación, también tras los guiños más populistas en presuntos alardes guitarrísticos de su escudero francés Olivier Durand, del que pensaríamos que es mudito si no llega a ser por los coros que aporta al repertorio.

Elliot Murphy. / Foto: Sala BBK

El domingo el yanqui y el galo dieron un bolo de 18 canciones en 118 minutos. En piloto automático, que no a medio gas. Profesionales asegurados, basados más en las dos guitarras que en las emociones vocales (Elliott cantó estupendamente aunque con oficio no más), cursaron a la misma altura, sin subidas ni bajadas sentimentales, ni casi estilísticas, con bastantes momentos relajados como para escuchar en la intimidad del hogar, preferiblemente a oscuras: la apertura con un exangüe 'Last Of The Rock Stars', al poco el 'Take That Devil Out Of Me' con su final post-rock, o 'You Never Know What You're In For' con sus aliteraciones, las tres muy bonitas, por cierto.

Cercano al público y vistiendo serio sombrero negro, chaleco del mismo color y americana de fieltro rojo, Elliott contó anécdotas (que si en Japón el año pasado agradecía diciendo 'eskerrik asko' en vez de 'arigato' -vaya, esta es la única palabra que dijo Olivier-, que el público belga es el mejor para ellos después del vasco -había un belga en el patio de butacas-…), informó de que esa noche todo era nuevo excepto el soporte de armónica (¡de 1971… y funciona!), adelantó algún tema de su próximo álbum previsto para marzo (el rock 'You'll Come Back To Me'; está en Soundcloud y se ve la portada), rascó a menudo palmas del público ('I Want To Talk To You', otro tema basado en las dos guitarras), picó en el blues ('Take Your Love Away', a piñón fijo), deseó que el día del nacimiento de Elvis fuera fiesta en todo el mundo ('On Elvis Presley's Birthday', recitada y relajada, menos épica que hace años, pero ovacionada y premiada con silbidos), descartó el recuerdo de lo malo de 2016 y destacó que una de las cosas buenas fue el Nobel a Bob Dylan (y le versionó por partida doble con los dos sentados en taburetes para un 'Don't Think Twice It's Alright' con aire de folk cristalino, y el 'It's All Over Now, Baby Blues' con letra cambiada, en vez de 'se acabó todo' decía 'buena suerte para ti'), y desde la 14ª hasta la 18ª y última actuó con las luces de la Sala BBK encendidas: repetida y acelerada 'Last Of The Rock Stars' con el guión festivo del 'Shout' intercalado ya sabido para acabar, y en el bis un 'Heroes' de Bowie a modo de divertimento, un 'Chelsea Boots (como las de Olivier) algo pop sesentero, un 'Green River' ('Río verde', lo compuso mirando al Nervión) demasiado alargado pero bien, y adiós sin enchufe, cantando y tocando a pelo al borde del escenario el tradicional 'Worried Man Blues', un blues algo Nueva Orleans. En 2018 vuelve Elliott. Seguro que ahí estamos. No tendremos nada mejor que hacer.