Santiago Delgado & The Runaway Lovers: Celebrando la Navidad

Tres citas navideñas melómanas trufadas de villancicos se podían marcar en rojo en el calendario estos días: la gitana y flamenca zambomba jerezana que se reprodujo el martes en la Sala BBK; el concierto góspel afroamericano del Teatro Barakaldo que este año no tendrá lugar (eso son recortes y no otros); y el vermú de mediodía de Nochebuena que en el pub Residence animan sin ningún enchufe Santiago Delgado & The Runaway Lovers, una suerte de híbridos de Jonathan Richman y Dion & The Belmonts que cantan inspirados por Celentano, José Luis López Vázquez o Papá Noel y el Olentzero, pues cada año suelen lanzar un villancico nuevo y con letra original.

No en vano, el combo acústico de surf y rocanrol acústico por fin publicó el año pasado un álbum entero de tonadas navideñas con su ingenio entre lo romántico y lo irónico. Se tituló'Quiero ser Santa' (por Santa Claus y con guiño a Parálisis Permanente) y se puede oír en su Bandcamp.

Santi nos contó en su día: «'Quiero ser Santa' es un disco para niños grandes, no creo que sea para niños, aunque sí es de fácil escucha para ellos. Pienso que se disfruta más teniendo unas referencias básicas de rock and roll y de pop».

El villancico de este año se titula 'Sam El Bombero' y nos lo mandó el propio autor en un envío masivo por e-mail que rezaba así: «¡Hola, amigos! ¡Felices fiestas! La crisis ha llegado a la Navidad y a los Runaway Lovers. Después de las 10 canciones del disco 'Quiero ser Santa', este año os felicitamos con una maqueta de trabajo. Igual nos ha quedado un poco bestia la letra, lo que está claro es que no queremos quemar al Olentzero. Es sólo una forma de hablar y una canción. El villancico se llama 'Sam El Bombero' y trata sobre el típico juguete de moda que se agota y pone en aprietos a Olentzero, Papá Noel, Santa Claus y Reyes Magos. La canción surgió hace un año en Madrid, pero esa es otra historia... ¡Que empiece la Navidad! Santi y el resto de Runaway Lovers».

Y aprovechando la fecha y la ocasión, recordemos el bolo navideño ultraacústico que los Runaway Lovers dieron la Nochebuena de 2015 en el Residence.

Pues eso, tan lleno estuvo el jueves el pub Residence, que la peña, entre ella muchos niños, no cabía dentro y rebosaba por la acera y la calzada exteriores. Y es que daban su tradicional bolo del aperitivo de Nochebuena (cómo corrían las copas cónicas de vermú) Santiago Delgado y Los Runaway Lovers, que además divulgaban su último disco, 'Quiero ser Santa' (Claus), de villancicos, pues. En 79 minutos tocaron 23 temas, entre ellos el disco al completo, con títulos tipo 'Ya llegó la Navidad', 'Hey, Olentzero!', 'La dimisión de Santa Claus', 'Baltasar' u 'Oro, incienso y twist'. En efecto, el twist fue uno de los ritmos que sonó ('Gabba Gabba Twist') entre otros como el charlestón con swing ('Taxi Girl'), tonadillas playeras románticas y ensoñadoras puro Jonathan Richman ('Tú no faltarás' –dedicada «a las ausencias en las mesas; la Navidad también es un tiempo triste», como presentó Santi-), rocanrol con la pachorra de Ben Vaughn ('Quiero un amplificador'… que haga twang, una de las referencias enterradas para los enterados), rizmanblús ('Hey Santa Claus' de los Moonglows) y pop ('Es por ti'), boogie y boogaloo, psychobilly sin enchufe ('Flequillón', festero y vacilón) y, claro, mucho duduá sha-la-lá y pom-pom-pón a lo Dion & The Belmonts ('Ocurrió en Navidad', 'Soy un Runaway Lover'). El gentío transversal, familiar y amigo acabó encelado en los coros de respuesta, las onomatopeyas y las historietas del repertorio, pues se sabía todas las canciones.