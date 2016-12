George Harrison revisitado en Bilbao con una buena causa

El difunto ex beatle George Harrison, codo con codo con su amigo y mentor el sitarista Ravi Shankar, organizó en 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York, bajo la gestión de UNICEF, un macroconcierto solidario (en realidad fueron dos shows, dos sesiones) para apoyar a «los refugiados de Pakistán del Este, hoy en día Bangladesh», como indica Wikipedia. Intervinieron otras grandes estrellas (Dylan, Clapton, Ringo Starr…) y más músicos auténticos menos conocidos (Don Nix, Jim Keltner…), y de ello salió un álbum lanzado a final de 1971 y una película estrenada en 1972 (reeditada en 2005 en DVD con metraje inédito). La iniciativa recaudó más de 300.000 dólares, y descontados los gastos se donaron 243.418,50 $ a los refugiados bangladeshíes, siempre bajo tutela de Unicef. Está considerado el primer concierto benéfico de la historia del rock, en el que se inspiraría posteriormente el Live Aid.

El enero de este año que se va apagando se celebró en el Kafe Antzokia una repetición del concierto de Bangladesh y sus beneficios se derivaron hacia el Banco de Alimentos de Bizkaia. Se agotaron las entradas y, descontados los gastos de la gran producción, se donó un cheque de 2.500 euros. Esta vez la recaudación se derivará hacia ‘La Cuadri del Hospi’, asociación que lucha contra el cáncer infantil y que recientemente ingresó 129.520 € mediante un sorteo entre los 64.760 boletos repartidos a dos euros de donativo cada uno. El premio era la Harley Davidson V-Road donada por Fito, quien además rodó este video:

Esta vez también habrá que descontar los ineludibles gastos, pero el aforo es más del doble, pues la iniciativa se ha trasladado a la sala Fever.

La mecha de esta iniciativa la prendió Jokin Salaverría, que evoca: «Hace casi dos años volví a Bilbao para quedarme tras varias temporadas dando algunos tumbos como músico en Estados Unidos. Fue entonces cuando decidí llevar a cabo una idea que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo: homenajear a George Harrison, uno de los músicos que más me ha influido desde que era crío, y a su archiconocido ‘Concert For Bangladesh’. Pero no pretendía afrontarlo de cualquier manera. No concebía montar algo fácil y cutre. A pesar de todas las dificultades que se planteaban, debía ser algo lo más fidedigno posible al show original e intentaríamos acceder en la medida de nuestras posibilidades a esa energía creada por una multitud de músicos sobre el escenario».

Y prosigue: «Y empecé a llamar por teléfono, dentro y fuera de mi círculo, eligiendo a quien veía más idóneo para cada puesto. Lo cual no fue fácil, dado el alto nivel al que creo que hemos llegado los músicos vizcaínos. Soy consciente de que muchos buenos instrumentistas, encima muchos de ellos colegas míos, se han quedado fuera. ¡Pero no podía invitar a todos!».

En el primer concierto Jokin reunió a una banda base de 15 miembros de ambos sexos: Lázaro Anasagasti y Natxo Beltrán (baterías), Alex Blasco (Hammond), Diego Las Heras (piano), Gonzalo Portugal, Álvaro Segovia y Daniel Merino (guitarras), Gorka Carralero, Guillermo García, Juan Feijoo y Fernán Gerrikagoitia (vientos), Sara Íñiguez, Inés Goñi y Saúl Santolaria (coros) y él, Jokin Salaverria (bajo).

Además hubo invitados estelares como Alfredo Niharra (Lee Perk), Miguel Moral (Highlights), Iñigo L. Agudo (Quaoar), Josu Aguinaga (Smile), Gorka Huarte y Ander Cisneros al sitar y las tablas, el grupo Fakeband al completo, más John Franks (Smile) y Jonny Kaplan (The Lazy Stars). Estos dos últimos faltarán en esta segunda revisión del gran concierto, pero se sumarán más nombres ilustres: Txarly Uribe (El Mentón de Fogarty), Íñigo Coppel, Ricky Ibáñez (Safety Pins) e Iñaki Uranga (El Consorcio y Mocedades).

Esta será la segunda vez que se celebra este concierto con músicos vascos, pero avanza Jokin. «No creo que lo volvamos a repetir. Al menos en Bilbao. Así que nos gustaría que el evento llegase al mayor público posible para poder donar la mayor cantidad de fondos. En esta ocasión serán destinados a la Asociación ‘La Cuadri del Hospi’, que los utilizará para la investigación del cáncer infantil. Evidentemente, ninguno de los músicos participantes disfrutamos de la situación económica de Eric Clapton, Dylan o Harrison, pero creemos que de este modo aportamos nuestro granito de arena haciendo lo que más nos gusta. La lucha y la labor de ‘La Cuadri del Hospi’ nos pareció una muy buena opción, pues además es una asociación local».

Y añade Jokin que «el buen rollo reinante entre los participantes la anterior vez quizás haya sido uno de los factores más importante a la hora de repetir el homenaje. A esto hay que añadir la gran aceptación del año pasado y que mucha gente se quedó sin entrada. Soy consciente de que será difícil repetir la vibración creada ese día, pero ese es el objetivo».

Y avanza sobre el repertorio de esta segunda cita con visos de memorable: «Como nos apetecía ofrecer alguna novedad respecto al concierto de hace casi un año, hemos decidido presentar un par de temas más de la carrera de Harrison. Si bien es cierto que no figuran en el disco original, nos parece que abrazan el espíritu que pretendemos transmitir de homenaje a su catalizador y pensamos que musicalmente entroncan perfectamente con el resto del repertorio».

Pues refresquémonos la memoria y repasemos nuestras impresiones de ese primer y memorable concierto celebrado el viernes 8 de enero de 2016 en el Kafe Antzokia:

En un mixto y predispuesto Kafe Antzokia que agotó el aforo solidario, casi una treintena de músicos vascos (secciones de coros y de vientos, dos teclados, dos baterías a menudo al unísono, incontables guitarras y aun más cantantes; de memoria citemos a Rubia, Alfredo Niharra, Daniel Merino, el ideólogo del sarao Jokin Salaverria -¡el bajista principal!-, Saúl Santolaria, Gonzalo Portugal, John de Smile, Natxo Beltrán, la Mississippi Queen Inés en estado de buena esperanza… más el invitado yanqui Jonny Kaplan) recrearon con entusiasmo coral y verosimilitud hippie ‘El concierto para Bangladesh’ que George Harrison, codo con codo con Ravi Shankar, organizó en 1971 en Nueva York, bajo la gestión de UNICEF, para apoyar a «los refugiados de Pakistán del Este, hoy en día Bangladesh» (Wikipedia). Este gran encuentro vasco destinó la recaudación al Banco de Alimento de Bizkaia. Tras un prólogo al sitar que no pudimos presenciar porque veníamos de camino del Arriaga, donde actuaron Ken Zazpi, la fiesta feliz se desató durante 103 minutos y 20 temas, contabilizando por duplicado el ‘Wah Wah’ repetido del bis, y como dos piezas separadas el popurrí rocanrolero con ‘Jumpin’ Jack Flash’ y ‘Young Blood’ a cargo de un estelar Miguel Highlights.

Hubo licencias con el repertorio original y su orden, y sin ánimo de extendernos podríamos fragmentar el show así: el estupendo y prometedor arranque soul-rock de coros aparatosos (el místico ‘My Sweet Lord’ de Harrison / Niharra, la melódica ‘That’s The Way God Planned It’ de Billy Preston en las voces de Rubia e Inés); los ya mentados rocks de Miguel; la parte acústica beatle-dylaniana con John Franks de Smile (‘Here Comes The Sun’ jipi y luminoso, ‘Blowin’ In The Wind’ y ‘Mr. Tambourine Man’ que parecieron un miniconcierto incrustado); la parte dylaniana eléctrica de Jonny Kaplan con Fakeband al completo (otro minibolo incrustado con ‘A Hard Rain’s a-Gonna Fall’ a lo Status Quo –«perdón por leer las letras, pero hay tanto texto en las canciones de Bob Dylan…», se disculpó por el atril sin que fuera necesario Kaplan-, ‘Just Like A Woman’ –donde pidieron coros al respetable-…);y el epílogo con ‘While My Guitar Gently Weeps’ de Clapton / Portugal (con final algo Lynyrd Skynyrd) o la funky ‘Bangla Desh’ con Íñigo de Quaoar; más el bis doble tendente a la apoteosis con ‘All Things Must Pass’ de Harrison, que no está en el original, y la pieza repetida: ‘Wah Wah’. Una velada memorable de verdad.