Gitanos divinos

Esta Navidad no tendremos el tradicional concierto coral negro góspel del Teatro Barakaldo, pero aún se mantiene con éxito de público la flamenca y gitana Zambomba Jerezana en la Sala BBK. La undécima edición de la zambomba, subtitulada 'Con-vivencia en Navidad', se celebró el martes, las entradas se agotaron con antelación y más del 85 % del aforo estuvo ocupado por damas elegantes. El concierto, alegre, popular y revelador de la fe, duró 86 minutos para 14 piezas ejecutadas por cuatro voces femeninas, dos guitarras (las sonantas) más seis gargantas masculinas, en total once oficiantes que actuaron enfrente de una gran visual del tablado de una peña andaluza y sin dejar de libar vinos jerezanos (muchos… y muchas se dieron cuenta de que no paraba de servirse Tío Pepe la guapa Sandra Rincón).

La zambomba jerezana, declarada bien de interés cultural por la Junta de Andalucía, es una demostración de fe, costumbres e idiosincrasia gitana ,que va desapareciendo de los patios jerezanos de Santiago y San Miguel porque ya la gente no convive en patios como antaño. La espectacular y teatralizada Sala BBK se abrió el martes con las voces separadas por sexos y contestándose en 'Ya se van los quintos, mare'.

En la sesión pelín reiterativa de villancicos flamencos comunitarios dedicados al Nacimiento del Niño Manué (Enmanuel, el Niño Jesús), la zambomba la percutió ocasionalmente el gigantesco y craso Juanillorro (el popurrí con tradicionales como 'Tin tin Catalina'), el repertorio se salió en contadas ocasiones de las bulerías imperantes (el cariz jotero de 'Arcángel San Gabriel' en la voz de Eva La Cantarota, y por el final las rumbas del popurrí con 'Los peces en el río', 'La marimorena'…), hubo baile esporádico ('Caña del cañaveral' con el ingente Juanillorro, que a Pato le recordó al cocinero David de Jorge), más alegría en plan Las Grecas sacras con las guapas Sandra y Gema ('Yo voy por los caminos'… que llevan hasta Belén / que el Cordero Divino en el portal va a nacer), se repasaron las Sagradas Escrituras ('El camino de Egipto'… a Nazaret, huyendo del rey Herodes van los tres), rebosó el orgullo gitano (el lento templado 'A Belén', con su estribillo «ay a Belén caminando los gitanos mu contentos van cantando», entonado por Manuel Moneo Carrasco, con pañuelo blanco asomando por la chaqueta y al que ellas jalearon diciendo «olé los elegantes», con estribillos), y hasta se estrenó un villancico compuesto por Coral de los Reyes ('Ya llegó diciembre', entonado por el guaperas barbado Pedro Garrido, 'El Niño de la Fragua', que devoto cantó versos como «que un ángel divino traerá el cariño de los que se fueron»)