Mozorropeko literatura

Badira zenbait testu gauza bati buruz hitz egiten dutela diruditenak, baina beste zerbaiti buruz ari direnak. Badira historiaren garai urrunenetara jotzen dutenak, gaur eguneko egoera azaldu nahian. Badira egoera batzuk non idazleek mekanismoak eta trikimailuak bilatu behar dituzten esan nahi duten hori esateko edo iradokitzeko. Erregimen totalitario edo sasi-demokratikoetan, bortxa edo zen tsura ohikoak direnean, sortzaileek mozorroak bilatzen dituzte agerian utzi nahi dutena agerian uzteko eta, halaber, ez zigorrik jasotzeko horregatik. Batzuetan alegoriara jotzen dute, edo ironiara, fantasiara, genero beltzera edo genero historikora. Gauza jakina da Kafka ez zela zomorroen munduaz ari 'Metamorfosia'n; 'Abereen etxaldea'n Orwell animaliei buruz bakarrik ari ez zela jakina den bezala. Are gehiago, Orwellek lanak izan zituen aipatu eleberri hori argitaratzeko, idatzi zuen garaian britainiarrek eta errusiarrek hitzarmena sinatua baitzuten, eta inor ez zen ausartzen halako libururik kaleratzen. 'Fahrenheit 451'ko egile Ray Bradburyren kezka ez ziren soilik liburuak. Ismail Kadare idazle albaniarrak ere hainbat mekanismo landu zituen Enver Hoxa buru zuen erregimen komunistaren begirada zorrotza saihesteko eta bere sormena errealismo sozialistaren zerbitzura ez jartzeko. Harreman gorabeheratsua izan zuen Hoxarekin, baina nazioartean zeukan arrakasta lagungarri izan zitzaion zeregin horretan. Kadarek nobela historikora, mito klasikoetara edota Kafkaren tankerako amesgaizto fantastikoetara jo zuen bere garaiko Albaniaz hitz egiteko. Zentzu horretan, benetan gogoangarria eta esanguratsua da 'Ametsen jauregia', non hiritarren erreboltak saihesteko eta haiei aurre hartzeko helburuz, herritarren ametsak zaintzen zituen ministerio bati buruzko kontuak azaltzen zaizkigun. Bohumil Hrabal txekiarraren 'Nik, Ingalaterrako erregearen zerbitzura egon naizen honek' edo 'Bakartasun ardailaz beteegia' eleberriak ere izan daitezke zeregin horren eredu, baita Stanislaw Lem-en zientzia fikziozko zenbait lan ere –'Izarretako egunkariak' edota 'Futurologiako kongresua'–, zeinak ez ziren kanpoko unibertsoetara bakarrik muga tzen. Theriesenstadt-eko kontzentrazio-esparruan egon zen Ivan Klima idazle txekiarrak, gerora disidentetzat joa izan zenak eta klandestinitatean argitaratu behar izan zuenak, honako hau esan zuen: «Benetako lan literario bat bere sortzailearen protesta-oihu gisa sortzen da, bai sortzailea bera bai bere aurrekoak zein garaikideak mehatxatzen dituen ahanzturaren aurkako oihu gisa».

Badira, izan, mozorrorik gabe protesta-oihua egin izan dutenak. Hor ditugu, esaterako, Koestler-en 'Hutsa eta Infinitua', Solzhenitsin-en 'Gulag artxipelagoa', Pasternak-en 'Doktor Zhivago', edota Valle-Inclanén 'Tirano Banderas' eleberriaz geroztik tradizio hispanikoan arrastoa utzi duten Miguel Ángel Asturias-en 'El Señor Presidente', Carpentier-en 'El recurso del método', Roa Bastos-en 'Yo, el Supremo', García Márquez-en 'El otoño del patriarca' edota Vargas Llosaren 'La fiesta del chivo', Vázquez Montalbán-en 'Galíndez' ahaztu gabe.

Euskal gatazkari begira jarrita, gureaz dihardugunean gatazkaz esplizituki ari diren testuez aritzen gara normalean, eta irudipena dut sarritan 'mozorro' edo metafora baten pean argitara emandako zenbait liburu ahaztu egiten ditugula, gatazka esplizituki tratatu duten lanak bezain esanguratsuak izan daitezkeenak eta geure buruaz asko esaten digutenak. Inork uste al du, akaso, Anjel Lertxundiren 'Otto Pette' soilik alegiazko Erdi Aro batean girotutako eleberria denik? Ez al da ari denok dakizkigun beste zenbait konturi buruz? Beste hainbeste esan daiteke Felipe Juaristiren 'Airezko emakumeak'i buruz. Hainbat kokagune eta garai zeharka tzen dituen nobela hori ere ezin da ulertu atzerrira egindako bidaia bat bezala bakarrik. Guri buruz ere ari da. Min isil eta astunari buruz. Eta badira beste zenbait kasu.

Ikuspegia osatze aldera, protesta oihu isil edo mozorrotu horiek ere kontuan hartu beharko genituzke gatazkak gure literaturan izan duen isla aztertzeko orduan.