'El novelista ingenuo y el sentimental', de Orhan Pamuk

El número de críticos literarios y ensayistas que han escrito sobre la novela, sus formas, características, modelos, ingredientes, personajes e impacto en los lectores es enorme. No puede ser menos cuando hablamos del género que domina de manera aplastante el universo de la lectura desde comienzos del siglo XIX. Los hay didácticos y brillantes, agudos y densos, eruditos y con una gran capacidad analítica. Y luego están los novelistas que escriben sobre lo suyo, con una visión quizá no tan intelectualizada o no tan enciclopédica, pero con la aportación impagable de que cuentan cómo se enfrentan a sus propios problemas a la hora de crear.

'El novelista ingenuo y el sentimental' reúne las conferencias que el escritor turco Orhan Pamuk dictó en la Universidad de Harvard hace ya casi una década, poco después de conseguir el premio Nobel. Parafraseando a Schiller, el autor de 'El museo de la inocencia' distingue entre novelistas espontáneos (los ingenuos) y novelistas reflexivos (los sentimentales), y al hilo de esa distinción habla de cómo se crea una trama argumental, cómo se definen los personajes y su entorno, qué papel juegan las descripciones de lugares y objetos, por qué algunas escenas tienen un valor crucial en el relato, etc. Pamuk habla de los problemas a los que se enfrentó en algunos de sus libros -y las elecciones que debió hacer- pero recurre con más frecuencia a un puñado de obras esenciales de la Historia de la novela. Son libros de Stendhal, Balzac, Flaubert, Dostoievski, Tolstói, Faulkner, Melville, Joyce y algunos más. ‘Anna Karenina’ aparece citado una y otra vez, algo del todo comprensible dado su carácter referencial.

Este libro está reservado a los buenos lectores de novelas. A ellos les descubrirá detalles y les dará pistas que les ayudarán a disfrutar aún más de la lectura.