Agustín Almodóvar: «En España hay un plan secreto para hacernos a todos analfabetos»

El productor Agustín Almodóvar ha definido España como un país "acultural" en el que "hay un plan secreto para hacer a todo el mundo analfabeto", durante la conferencia 'Treinta años de la productora El Deseo: la aventura de hacer cine en España', impartida dentro del programa 'De La Movida a las Mujeres Cineastas: Cine Español 80-90', de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El cineasta ha lamentado que la situación cultural en el país "no tiene arreglo" y que "desgraciadamente" se está trasladando al cine. A su juicio, las dificultades a las que se enfrenta el séptimo arte en España están relacionadas con las televisiones privadas, a las que reprocha haber "fagocitado" el cine, derivándolo a "series banales".

Almodóvar ha relatado cómo surgió ese "sueño" de la productora El Deseo, fundada en 1985 junto con su hermano, el director Pedro Almodóvar, destacando su carácter y manera de trabajar "siempre tan indomable y libre". Así, ha explicado que la Ley Miró, introducida por el Ministerio de Cultura en 1983, ofrecía la posibilidad de subvenciones, apoyos, inversiones y ayudas anticipadas a la cinematografía española, y que eso "fue el motor" para que tomaran la decisión de fundar su propia productora.

"Decidimos desvincularnos y seguir este camino de manera independiente puesto que era muy difícil encontrar a productores que aceptasen y entendiesen la manera de trabajar de Pedro", ha aseverado tras explicar que antes de producir "lo suyo propio" habían trabajado en películas como 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' o 'Laberinto de Pasiones', películas muy "rompedoras" y "que miraban al futuro". "Muchos productores tenían miedo de pedro, le veían como un provocador", ha dicho.

En esta línea, ha señalado que "lo que les ha distinguido siempre como productora" ha sido "su visión internacional". De esta manera, ha explicado como con 'La Ley del Deseo', la primera película realizada por su propia productora, captaron mucho la atención de Berlín y del mercado internacional. "En España no fue mal, pero de no haber sido por la visión internacional, el proyecto no habría tenido éxito", ha comentado para explicar que Pedro hoy por hoy "goza de gran prestigio a nivel global" en el ámbito del cine.

Su productora, «un oasis»

En este punto, Almodóvar ha definido su productora como "un oasis" donde siguen trabajando con su "propia autonomía" a pesar de la "banalización" del cine. "A partir de los años 2000 todo empezó a cambiar", ha lamentado tras asegurar que el cine "se comercializó demasiado". "Se nos ha ido de las manos como sector", ha expresado.

Por ello, en la actualidad han decidido abrir una línea de trabajo con Argentina, ya que, a su juicio, existe un "cine emergente en español muy bueno" en países como Argentina, Chile o Colombia. "Seguimos muy interesados en buscar el talento y la aventura, pero creemos que está fuera de la frontera", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado que lo que llama la atención de Argentina es que no tienen pudor a la hora de hablar sobre su sociedad y su historia. "El cine es la gran ventana para revisar el tiempo, con una mirada subjetiva, que enriquece e informa. En España no nos acercamos al pasado porque no está superado", ha lamentado.

Por último, el productor ha señalado que después de treinta años "siguen con sobrepeso" pero con interés por continuar trabajando. Además, ha precisado que quieren hacer "algo que les sorprenda" independientemente del género. "El cine, si se sabe usar, tiene un valor terapéutico para la sociedad. Ojalá cambie la situación en España", ha concluido.