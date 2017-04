El Festival de Tribeca premia los viajes interiores

En la coproducción hispanoamericana Nadie nos ve, el argentino Guillermo Pfening es un actor que mendiga papeles y sofás para sobrevivir en Nueva York. «Puede que en tu país seas una estrella, pero aquí no eres nadie», le dice la única productora que accede a escucharlo. Ayer, sin embargo, triunfó en el Festival de Tribeca al alzarse con el premio de Mejor Actor de Narrativa Internacional «por la extraordinaria vulnerabilidad» con que ejecuta ese papel, «ancla de la película».

El festival que en anteriores ediciones ha pasado por explotar a Batman y a Tom Cruise en busca de atención ha encontrado su madurez en una edición en la que es precisamente la vulnerabilidad de los personajes y de las historias que se cuentan lo que más se ha valorado.

La bailarina Bobby Jene se desnuda física y emocionalmente ante la cámara de la directora sueca Elvira Lind en el documental ganador al que da nombre y alma. Después de diez años en la prestigiosa compañía de danza israelí Batsheva, decide volver a EEUU y dejar atrás su carrera y la relación sentimental con un bailarín más joven para enfrentar su propia evolución, como mujer y como artista.

Viajes interiores como el de Ice Mother, una abuela checa que encuentra en un romance, a edad poco sexy para el cine, el valor para enfrentarse a dos hijos egoístas y a su propia vida. La coproducción francesa-eslovaca se ha llevado el Premio al Mejor Guión de Narrativa Internacional.

Es, sin embargo, la producción de la directora griega Elina Psykou El hijo de Sofía la que ha conquistado el premio a la Mejor Película en la categoría de Narrativa Internacional. Ahí no hay desnudos, ni del cuerpo ni del alma, y son los rostros impenetrables y fríos de los actores rusos los que cuentan a través de sus penurias de emigrantes en Grecia «algo que no habíamos visto antes», reconoció el jurado. La soledad, el mundo enrevesado de mentiras bienintencionadas que hacen sufrir a un niño de 11 años hasta convertirlo en el animal de sus fantasías.

En las categorías estadounidenses Keep the Change se ha alzado como Mejor Narrativa al reinventar la comedia romántica neoyorquina a través de una extraña pareja con síntomas del espectro autista y vidas opuestas: Uno que no acepta sus peculiaridades y otra que las abraza, para horror del hombre al que le asignan en una excursión. El primer largometraje de Rachel Israel se basa en el aclamado corto que filmó como estudiante de la Universidad de Columbia. Se sufragó mediante crowdsourcing y resultó apadrinada por el Laboratorio del Instituto de Sundance para su edición. Ayer aún no tenía ni un trailer.

El festival se cerrará el domingo, después de que se diriman mañana los premios del público, que ha votado durante una semana sus películas favoritas.