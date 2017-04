Qué ver en el cine esta Semana Santa

José Coronado se convierte en 'El bebé jefazo'

Este jueves comienza la Semana Santa del cine con 'El bebé jefazo', la apuesta infantil de DreamWorks para estas fiestas, una comedia basada en el libro homónimo de Marla Frazee que, en la versión original, lleva a Alec Baldwin a doblar a un niño en pañales.

En España, el encargado de poner voz a este 'bebé jefazo' que viste traje y corbata es José Coronado, que hará de tipo duro en el cuerpo de un niño que tratará de detener, junto a su hermano Tim, los malvados planes del director de la empresa Puppy Corporation.

Los 'jubilados' Freeman, Caine y Arkin dan un golpe con estilo

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) y Al (Alan Arkin) son tres jubilados a los que el sistema les ha congelado su plan de pensiones. Desesperados, deciden arriesgarlo todo para recuperar su dinero y embarcarse en un temerario atraco a su propio banco.

'Un golpe con estilo' es el «remake» que el director Zach Braff ha hecho del thriller de 1979 'Going in Sfftyle' de Martin Brest, y en el que plasma esta singular aventura en clave de comedia.

El director de 'El guardaespaldas' vuelve con 'Negación

Mick Jackson, realizador de 'El guardaespaldas', vuelve a ponerse detrás de las cámaras, tras 15 años sin dirigir, con 'Negación', basada en un libro de ensayos que cuenta la batalla legal del negacionismo del Holocausto perpetrado por el régimen nazi.

Cuando la historiadora Deborah E. Lipstadt acusó a determinados periodistas e historiadores de negacionistas en su libro 'La negación del holocausto', fue denunciada por el británico David Irving, un famoso periodista e historiador admirador de Hitler, y que se querelló contra ella por difamación en 1996.

Julien Rappeneau lleva al cine la trilogía gráfica 'Rosalie Blum'

En su primer filme como director, Julien Rappeneau ha adaptado la exitosa saga de cómics francesa 'Rosalie Blum', un 'cuento realista' de «espionaje y contraespionaje» a nivel humano de la dibujante -y guionista de la cinta- Camille Jourdy.

'Rosalie Blum' sigue a Vincent, un peluquero treinteañero con una vida monótona que se convertirá en detective improvisado al encontrase con la inquietante tendera Rosalie Blum. Lo que Vincent no sabrá es que Aude, la sobrina de Blum, también le persigue a él.

'Lo tuyo y tú', Concha de Plata al mejor director en 2016

El realizador Hong Sang-soo, conocido como el Woody Allen surcoreano, se hizo con la Concha de Plata al Mejor Director en el Festival de San Sebastián de 2016 por 'Lo tuyo y tú', una intimista y sencilla cinta sobre una pareja que decide darse un tiempo.

Minjung (Lee You-Young) se va de casa tras discutir con su novio, el pintor Young-soo (Kim Joo-Hyuck), a causa de sus celos y por rumores que la acusan de beber y salir con otros hombres sin que él se entere; pero él, arrepentido, sueña con recuperarla.

Tras seis años de producción llega Ricardo Darín en 'Nieve Negra'

El director y guionista Martín Hodara tardó seis años en producir el "thriller" hispano-argentino "Nieve negra", inspirado en un cuadro de su bisabuela y que retrotrae al color de la nieve ensangrentada, con un elenco encabezado por Darín, Leonardo Sbaraglia y Laia Costa.

Un submarino nuclear emerge de los hielos en 'Fast & Furious'.

La cinta cuenta la cruel historia de Salvador (Darín), un hombre de pocas palabras que vive aislado en medio de la Patagonia por un hecho trágico de su juventud que lo alejó de su familia.

'Fast & Furious' llega a su octavo episodio

Llega lo nuevo de 'Fast & Furious', el octavo capítulo de la exitosa franquicia estadounidense liderada por Vin Diesel que comenzó en 2001 con 'The Fast and the Furious', y que en esta ocasión dirige F. Gray Gray con Charlize Theron como la villana.

Dom Toretto (Diesel) y su equipo vuelven con más ganas de guerra que nunca, y no faltarán los excesos de velocidad y adrenalina con el resto del reparto, formado, entre otros, por Dwayne 'The Rock' Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Scott Eastwood, Chris Bridges y Eva Mendes.