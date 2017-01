El director bilbaíno Javier Giner acusa de plagio a los Premios Gaudí

Un hombre llama a la puerta de una escalera de vecinos. Afirma ser el cine español y pregunta si le conocen. Argumenta que ya no cuenta historias de la Guerra Civil ni enseña tetas. Por mucho empeño que ponga, siempre le dan con la puerta en las narices. Javier Giner escribió y dirigió hace tres años 'Puerta a puerta', un cortometraje para el programa 'Alaska y Coronas' de Televisión Española. Su argumento es sospechosamente similar a un vídeo emitido el pasado domingo en la ceremonia de los Premios Gaudí (los Goya catalanes), en el que el conductor de la gala, el actor Bruno Oro, llama a varias puertas para promocionar infructuosamente el cine catalán. Tampoco tiene suerte y solo encuentra vecinos que pasan de él.

Giner acusa a la Academia del Cine Catalán, organizadora de los Gaudí, de plagiar un corto rodado para más inri en la casa del director en Barcelona y con un equipo catalán. «Las variaciones son mínimas», argumenta. «Es la misma idea y situación, hay planos calcados y hasta el titular es igual». El director bilbaíno se enteró porque le avisó su director de fotografía y por las reacciones que aparecieron en las redes sociales al constatar el enorme parecido.

Hola @academiacinecat Por lo que me llega, me habéis fusilado este corto para los Gaudí: https://t.co/EMOM0wHN0f Así no se hacen las cosas.