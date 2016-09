«No sabemos qué hacer para que Rajoy deje el 'Marca' y vaya al cine»

«El PP no cree en el cine como industria». Ramón Colom, presidente de los productores agrupados en FAPAE, se mostró hoy rotundo y dolorido en la tradicional rueda de prensa del Festival de San Sebastián destinada a testar la salud del cine español. El acuerdo entre el partido en el Gobierno y Ciudadanos para la fallida investidura de Rajoy dejaba el cine fuera de la rebaja del IVA (del actual 21% al 10%), al contrario que el resto de disciplinas artísticas. «No buscamos enfrentamientos, pero no lo entendemos», lamentó Colom. «Nos gustaría que alguien del PP nos explicase el porqué de esa animadversión. Es un castigo a los espectadores, que se ven obligados a pagar entradas con un IVA del 21%».

Paradójicamente, pese al ‘castigo’ a los cines el precio medio de las entradas ha descendido un euro en el último ejercicio, según aseguran los exhibidores. Ciudadanos sí que se ha puesto en contacto con sector, descubrió Colom, y le ha expresado su desazón por no poder haber podido levantar el bloqueo del PP. Con la rebaja del IVA a las entradas, el Estado hubiera dejado de ingresar unos 50 millones de euros, «una cantidad que no es tanto», según FAPAE. «No queremos que se nos castigue más, porque esa animadversión solo es contra el cine, no contra la música, el teatro o los deportes».

«Como en los años 80»

Colom criticó que, tradicionalmente, los presidentes de Gobierno no hayan sido especialmente cinéfilos. «Salvo Suárez, que proyectaba películas en la Moncloa». Destacó que a los Reyes sí que les gusta ir a las salas, sobre todo en versión original, con absoluta normalidad. «No sé qué hay que hacer para que les interese ir al cine y dejen de leer el ‘Marca», ironizó. Los productores confían en que ningún futuro pacto de investidura deje fuera el audiovisual. Piden una reforma de las instituciones que con las que trabajan en el Ministerio de Cultura –«el Instituto de Cinematografía sigue como en los años 80»- y nuevos marcos y dotaciones presupuestarias (1 millón de euros) para la producción de webseries y nuevos formatos narrativos.

«El cine vasco necesita a TVE y al Ministerio de Cultura» Las peculiaridades del País Vasco hacen que, pese a su débil industria cinematográfica, no haya una sino dos asociaciones de productores. Carlos Juárez, presidente de la Asociación de Productores Vascos destacó que en los cines autonómicos los presupuestos han descendido. «Mientras en el resto del mundo el cine crece, aquí parece que solo se mantiene por imagen y no se saber ver su potencial industrial», lamentó. Si en 2010 el cine vasco recibió 3,2 millones en ayudas públicas, este año se tendrá que conformar con 1,8. Euskal Telebista está obligada por ley a invertir en cine una parte de su presupuesto, y como éste ha descendido la subvención también se verá reducida. «Las películas vascas con cierta proyección necesitan el apoyo de TVE y el Ministerio de Cultura», concluyó Juárez.

Deteniéndose en las cifras, este año hay casi un 20% menos de rodajes que el pasado y la mitad de ellos son documentales. El presupuesto medio de una película española es de 1,65 millones de euros, cuando hace unos pocos años superaba los 3. Pese a las dificultades, la taquilla no va mal y ha aumentado un 8% respecto a 2015. En concreto, el cine español ronda la cuota del 14% aunque se confía en llegar al 20% a final de año gracias a los títulos potentes que quedan por estrenar: ‘El hombre de las mil caras’, ‘Un monstruo viene a verme’… Los títulos más vistos en lo que llevamos de año son ‘Palmeras en la nieve’, ‘Cien años de perdón’, ‘Kiki, el amor se hace’, ‘Cuerpo de élite’ y ‘8 apellidos catalanes’.

El cine español, en palabras de Ramón Colom, quiere «salirse de la Administración». «No podemos vivir con el miedo de si habrá dinero». El nuevo modelo de financiación puesto en marcha sustituye progresivamente las subvenciones por los incentivos fiscales. De la partida de 30 millones de euros, observó el presidente de los productores, 20 están en proceso de pago y el resto retenidos por orden de Europa para ajustar el déficit. Tienen la promesa del secretario de Estado de Cultura para que se desbloqueen en un consejo de ministros.