Ofrecen 150 millones de dólares a Daniel Craig por seguir como 007

Desde que Daniel Craig anunciara que no volvería a encarnar al espía más famoso de la historia del cine, la búsqueda de sucesores dignos para encarnar a James Bond no ha cesado. Pero Sony no quiere renunciar a Craig, y le ha hecho una oferta millonaria para que vuelva a enfundarse el esmoquin en las dos próximas películas de Bond: un total de 150 millones de dólares, según avanza Radar Online.

El objetivo es mantener al actor mientras hallan a un sucesor más joven para otros proyectos futuros. Entre esos candidatos figuran Tom Hiddleston, Michael Fassbender, Jamie Bell o Idris Elba.