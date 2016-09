Raúl Arévalo presenta su primer filme, 'Tarde para la ira', en la Mostra

El actor madrileño Raúl Arévalo ha presentado en la Mostra su primera película, 'Tarde para la ira', en la que destacan las interpretaciones de Antonio de la Torre y Luis Callejo. De esta forma Arévalo ha dado el salto a la butaca de director con un filme en el que trata la violencia en su estado puro, "violencia pero sin espectáculo", ha asegurado durante la presentación en el Festival de cine de Venecia.

La película compite en la sección Horizonte de la Mostra y es "una película más seca, más realista, más cruda", un "drama con tintes de thriller", según ha definido su creador. El protagonista, Antonio de la Torre, ha asegurado en rueda de prensa que no "es extraño la presencia en el festival porque tenemos una de las mejores películas del año".

"Siempre he querido dirigir, desde que soy niño, pero no tenía claro el qué, no pensé en hacer un "thriller", pensé que quería contar esta historia, algo sobre la violencia", ha declarado el recién estrenado realizador, quien comenzó su obra a partir de una conversación sobre la defensa de la familia, en la que intervinieron varios clientes en el bar de su padre.

"No quería contar una historia sorprendente ni muy original, quería encontrar el argumento para hablar sobre la violencia, sobre una violencia que huyese de la violencia como espectáculo", ha explicado en una entrevista a Efe.

Trama de la película

'Tarde para la ira' cuenta cómo Ana (Ruth Díaz), que regenta un bar de barrio con su hermano, espera la salida de su marido Curro (Luis Callejo) de la cárcel, tras ocho años de condena por el atraco a una joyería en la que murió una de las empleadas.

Uno de los clientes, Jose, (De la Torre) tiene una relación muy cercana con los hermanos y se muestra enamorado de Ana. Pero la película está lejos de ser una historia costumbrista o de reinserción.

Pese a ello, el director refleja en el filme su infancia, la forma de hablar de su padre y las calles de su barrio, con la idea de contar personajes que conoce. "Tenía muy claro dónde quería rodar", con los paisajes de Castilla y lugares familiares, ha afirmado Arévalo.

Un cine negro que sorprende, como dijo la moderadora de la rueda de prensa, que alabó la "nueva ola de cine negro español", de la que forma parte 'La isla mínima', en la que participaron Arévalo y De la Torre como actores.

Sus inicios como director han dejado satisfechos a sus actores, quienes han asegurado que Arévalo entiende a la perfección el trabajo de actor, lo que ha facilitado el desarrollo de la película. En esta línea, De la Torre ha señalado que "hay dos tipos de directores con los que yo he trabajado, los que son mas realizadores y los que trabajan con los actores y le dan mucha importancia a los actores, como es el caso de Arévalo".