La piratería desciende en España

La piratería ofreció una pequeña alegría a la industria cultural durante el año pasado. Por primera vez desde hace diez años, el acceso a los contenidos digitales ha descendido en España, según el Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales que realiza la Coalición de Creadores y LaLiga. Durante el año pasado se produjeron 4.128 millones de accesos ilegales, lo que supone una bajada del 4% con respecto a los datos de 2015 (4.307 millones). No obstante, el 84,5% de los contenidos digitales que se consumen en España son ilegales. El valor de lo pirateado también ha descendido (tres puntos) de un ejercicio a todo: se ha pasado de los 24.058 millones a 23.294 millones el año pasado.

Más de 21.000 empleos posibles La radiografía de la piratería también realiza un escenario sobre un mundo sin este fenómeno. La industria cultura considera que se podían crear casi 21.700 trabajos directos, con lo que los empleos llegarían a unos 100.000. Además, sin piratería destaca que el Estado podría haber ingresado el año pasado 576 millones más de no ser por los accesos ilegales a contenidos. Ahora solo recibe 361 millones: 166 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y 49 millones en IRPF.

Por sectores, destaca que todos descendieron salvo las series. Este producto subió un poco, de 950 millones de contenidos descargados ilegales a 959 millones, debido en parte a la "eclosión" de oferta que se está produciendo, según destaca el informe. La música continúa siendo el objeto más deseado por los piratas (1.661 millones de descargas), seguida de los productos de la pequeña pantalla, las películas (789 millones), los libros (374 millones), los videojuegos (223 millones) y el fútbol (122 millones). En cuanto al valor de lo pirateado, el sector audiovisual es el único que sube.

La cuantía de las películas pirateadas asciende a 6.935 millones, 28 millones más que el año pasado. Por su parte, las series subieron diez millones hasta los 1.577 millones. El resto de los sectores analizados por la consultora GFK baja, como la música (5.767 millones), los videojuegos (5.608 millones), los libros de ocio (3.103 millones) y el fútbol (369 millones).

"La situación demuestra que las medidas legislativas tienen una incidencia positiva pero los resultados de aplicación sigue siendo insuficientes. Necesitamos que se dediquen más medios y una mayor agilidad en el procedimiento", ha indicado Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores. "Estamos ante una gran oportunidad para revertir el gran perjuicio que ocasiona a los creadores y a las industrias pero también al empleo, las arcas públicas y la competitiva", ha comentado. A pesar de este descenso ligero, el Observatorio alerta de que el lucro cesante sufrido por las industrias culturales y de contenidos ascendió a 1.783 millones y que el número de personas que piratean no ha descendido. Solo lo hacen menos.

Rapidez y recursos

La mitad de los consumidores que acceden a los contenidos digitales argumenta que los originales son "muy caros". Otros de los argumentos esgrimidos es la rapidez y facilidad de acceso, "yo ya pago mi conexión a internet" o "yo no pago por un contenido que posiblemente no me guste", En el caso del fútbol, tres de cada cuatro personas encuestadas aseguran que "los futbolistas ya ganan mucho dinero", mientras que otra de las respuestas más marcada (un 41%) es que "no perjudica a mi equipo".

"Los clubes están perdiendo dinero del mañana para invertirlo hoy en asuntos como la lucha de la piratería", ha comentado Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, quien ha destacado el trabajo de esta patronal deportiva junto a otras administraciones en la retirada de vídeos ilegales en las redes sociales. También se ha congratulado del cierre de webs como Roja Directa, pero ha alertado de que es necesario ser mañas rápidos. "Cada día perdido, son tres de recuperación. Necesitamos respuesta inmediata", ha comentado el responsable de LaLiga quien ha recordado que el sector factura 1.500 millones por la televisión.

Más rapidez también ha solicitado el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, a la hora de cerrar páginas ilegales. "Vamos muy despacito, como la canción", ha apuntado. "En Portugal ha cerrado cien veces más páginas que nosotros o Italia, que nos ha copiado el modelo también cierra más", ha añadido.

Unas webs que se financian, al menos dos tercios de ellas, por publicidad. De estos anuncios, el 69% corresponden a sitios de apuestas y juegos 'on line' y el resto a sitios de contactos o contenidos para adultos. El Observatorio destaca que un tercio de los consumidores tuvo que registrarse como usuario cediendo datos de carácter personal, que los piratas recopilan en bases de datos que "se usa en campañas de 'emailing' comercial y alcanzan precios muy elevados en el mercado".

"Pero además, los usuarios están pagando en webs piratas por contenidos", ha señalado la directora de la Coalición, quien ha reclamado "inmediatez". "Portugal ha bloqueado 650 webs y ha retirado 84 millones de obras pirateadas", ha señalado. Además, reclama dotar más recursos del Gobierno para acabar con la piratería. "Podemos hacer un programa 2020, pero sin presupuesto no hay nada que hacer", ha dicho Navarrete. Por su parte, el director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María, ha anunciado que se va a dar incentivos para mejorar los servicios de la Sección Segunda de lucha contra la piratería, además de realizar una campaña de concienciación dentro del fomento de la lectura.