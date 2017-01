Bilborock acoge mañana una maratón gratuita de bandas de jóvenes

Bilborock acoge mañana un ‘Maratón rock’ de los grupos que frecuentan sus salas de ensayo. Empezarán a subirse al escenario a partir de las 20.00 horas. Los protagonistas serán Erruki Barik, Lehen Taldea, Stand For Nothing, Spaghetti & los Western, Los Chivatos de Ana Frank, Mirror of Truth, Humanity Baskaf, Zatika y Fiambre.

Forma parte del programa LET’S JO! del Ayuntamiento de Bilbao. Su objetivo es dar una oportunidad a las bandas de música de jóvenes, para que puedan dar a conocer sus trabajos. La entrada es gratuita.