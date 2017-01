Paul McCartney levanta el hacha de guerra contra Sony

El pacífico Paul McCartney ha levantado el hacha de guerra y ha interpuesto en Nueva York una demanda contra Sony/ATV Music Publishing, el brazo editorial de Sony Corp, para tratar de recuperar los derechos de 267 canciones de los Beatles, muchas de las cuales compuso entre 1962 y 1971. Son los que Michael Jackson compró dos décadas antes de su muerte y que deberían revertir en su autor, según su interpretación de la ley de ‘copyright’ estadounidense. Se abre así una batalla que podría establecer un nuevo marco de relaciones en la gestión de los derechos de autor.

Michael Jackson ofreció en 1985 47,5 millones de dólares por la colección de temas, parte de un tesoro musical mucho más vasto: las casi 4.000 canciones del pop en poder del empresario australiano Robert Holmes à Court. La oferta de McCartney por los derechos de sus propias canciones no se aproximaba ni de lejos a la del ‘rey del pop’, entonces en la cima del negocio del espectáculo.

Los temas de los Beatles y el resto de la colección de ATV se integraron luego en una empresa conjunta que Jackson y Sony formaron en 1995. Fue el germen de Sony/ATV Music Publishing, que se convertiría en una implacable propietaria de derechos y la mayor editorial musical del mundo. Los herederos de Jackson vendieron en 2016, siete años después de su muerte, su participación del 50% a Sony Corp por 750 millones de dólares (unos 704 millones de euros), incluyendo la colección de temas de los Beatles.

McCartney explica en su demanda que ya advirtió en 2008 a la discográfica de su intención de reclamar los derechos de las decenas de canciones que escribió al alimón con John Lennon, el otro pilar del grupo, y que forman el grueso del catálogo. Entre ellas hay temas legendarios como ‘All you need is love’, ‘Yesterday’, ‘I wanna hold your hand’, ‘Ticket to ride’, ‘Hey Jude’ o ‘Let it be’. Denuncia que la compañía no ha reconocido el derecho del compositor a suspender las transferencias de la propiedad intelectual, en virtud de la legislación estadounidense. La enrevesada ley de ‘copyright’ de 1976 establece que pueden recuperar los derechos de sus creaciones 35 años después de su primera edición, plazo que se amplía hasta los 56 años para obras previas a 1978.

Compañía «decepcionada»

En 2018 se cumplirán 56 años desde que los Beatles editaron su primer single, ‘Love me do’. «Dado que el primer vencimiento –de los derechos de autor vendidos– entrará en vigor en 2018, una declaración judicial es necesaria y apropiada en este momento para que Paul McCartney pueda confiar tranquilamente de sus derechos», precisa la demanda. Un portavoz del compositor dijo a la revista musical ‘Pitchfork’ que las acciones judiciales que ha iniciado buscan «confirmar» sus derechos de autor de acuerdo a la reversibilidad del ‘copyright’ en Estados Unidos.

La discográfica, por su parte, dice sentirse «decepcionada» por el exbeatle y califica la demanda de «innecesaria y prematura». «Sony/ATV tiene el mayor respeto por Sir Paul McCartney, con quien hemos disfrutado de una relación larga y mutuamente gratificante», declaró ayer un portavoz. «Colaboramos estrechamente durante décadas tanto con Paul como con los herederos del difunto John Lennon para proteger, preservar y promocionar el longevo valor del catálogo», añadió Sony.