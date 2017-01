Las obras perdidas del legado de Jado al Bellas Artes

Aunque tiene una céntrica plaza en Bilbao y una estatua en Erandio, el nombre de Laureano Jado quedará para siempre unido al Museo de Bellas Artes. Fue su primer presidente efectivo y uno de sus grandes benefactores. En su testamento donó a la pinacoteca su colección de «cuadros antiguos y modernos, esculturas y muebles antiguos», además de un talón de 25.000 pesetas para los gastos de instalación.

AL DETALLE Cuadros.‘El Viático’ (escuela española, siglo XIX), ‘La huida a Egipto’ (escuela italiana, siglo XVI), una marina. Esculturas.‘Santa Ana, la Virgen y el niño’, (siglo XVI), ‘El lavatorio’, ‘La última cena’, una figura de Santa Ana y otra con la que formaba pareja.

Dejó escrito que, si el centro bilbaíno no podía hacerse cargo de estos bienes, pasaran al de San Sebastián, y como tercera opción mencionó el Museo del Prado. Pero su amplísimo legado, formado por 268 cuadros, 26 esculturas y 56 muebles y objetos decorativos y valorado entonces en 375.470 pesetas, se quedó en la capital vizcaína, y así consta en una escritura de 1927. También cedió otra colección de objetos al Museo Arqueológico.

Al Bellas Artes llegó un caudal generoso y variopinto en el que brilla (ahora más que nunca tras su restauración) el ‘Festín burlesco’ de Jan Mandijn, uno de los mejores seguidores del Bosco, a quien inicialmente se atribuyó la autoría. Hay otras obras destacadas en las salas, bastantes en los almacenes del museo y once a las que se les ha perdido la pista, según consta en un inventario remitido a las Juntas Generales a finales de diciembre junto a las disposiciones testamentarias de Jado.

Pregunta en Juntas Generales

Es la respuesta a una pregunta del apoderado del Grupo Mixto Arturo Aldecoa, que se interesó por la suerte de este legado «tras constatar la desaparición de algunas piezas históricas en Bizkaia, como la escultura del Palankari o el libro de honor de la Casa de Juntas con las firmas del Gobierno vasco de 1936». En la pinacoteca, las piezas que aparecen con la etiqueta ‘sin localizar’ y sin imágenes son tres cuadros, cinco esculturas y tres muebles de ebanistería, todas ellas de autores anónimos. El jefe de colecciones del museo, Javier Novo, ha comprobado que uno de los lienzos, ‘La huida a Egipto’, del siglo XVI, fue dado de baja en el año 2000 «por su mal estado de conservación». Otro cuadro, una marina, también se consideró «técnicamente insalvable» y la talla policromada de ‘Santa Ana, la Virgen y el Niño’ quedó «destrozada por la carcoma», según figura en una anotación.

Al resto se le ha perdido el rastro en un momento indeterminado. Algunas de estas obras figuran como desaparecidas en un inventario «genérico» realizado en 1969 y otras en el de 1982, que fue el primero de carácter «exhaustivo» al cruzar los datos de distintos catálogos y referencias. Fue a partir de esos años cuando se hicieron informes «pormenorizados» y en 1998 se informatizaron los registros, donde queda constancia «de cualquier traslado de un objeto de una sala a otra». Hasta entonces, en la larga historia del museo «hay lagunas», admite Novo. «Durante la Guerra Civil, la colección se trasladó al depósito franco, luego llegaron los años duros de la posguerra en los que no había medios... se intenta rastrear, pero es muy complicado, aunque tenemos motivos para pensar que estas piezas no han sido sustraídas». Dentro del legado de Jado, que es «muy heterogéneo, con obras valiosas y otras sin interés», las desaparecidas no se cuentan entre las más preciadas. No recibieron ninguna mención especial en el catálogo de 1932.

Arturo Aldecoa considera «insuficientes» las explicaciones recibidas y ha presentado una serie de preguntas, una por cada obra, a la diputada de Cultura para respuesta escrita. «Estas piezas aparecen descritas con detalle en los catálogos que yo he consultado desde los años cuarenta, y uno de los cuadros, ‘El viático’ –cuya presencia consta hasta los años setenta– recuerdo haberlo visto en el museo cuando era niño», afirma. Pide que se detallen las actuaciones realizadas, especialmente si se han presentado denuncias «para intentar recuperarlas» y con qué argumentos, en su caso, se han dado de baja. «Cada vez que algo desaparece, hay que denunciarlo, así si existe un comprador no puede argumentar buena fe», enfatiza. «No busco responsabilidades, sino eficacia».