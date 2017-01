'La guerra de las galaxias' o cómo vender música clásica

Cuando, en 1983, se estrenó en un cine de Texas la película ‘El retorno del Jedi’, se estropeó el sonido. Aquello podía haberse convertido en un verdadero drama, con tantos fanáticos de la saga ‘La guerra de las galaxias’ encerrados a oscuras y frustrados... Y sin embargo, lo que pasó fue que se pusieron a tararear la melodía de inicio. Esta es una de las anécdotas más conocidas en torno a la saga, como recuerda el compositor y especialista en música cinematográfica Andrés Valverde, autor de ‘Star Wars. La música’ (Ed. Berenice), un ensayo en el que analiza la historia de una de las bandas sonoras más conocidas y pegadizas del mundo.

Fue un fenómeno de ventas desde el principio, desde aquel 1977 en el que se pudo ver la primera entrega de la serie y se publicó el primer disco. Vendió más de cuatro millones de copias a pesar de ser un álbum de música clásica y, en teoría, «para minorías», según Valverde. Ese fue el gran acierto del compositor John Williams: que supo utilizar las músicas del siglo XIX («es neoclásico puro y duro») para ambientar las imágenes futuristas y dio origen al llamado «sinfonismo comercial». No es extraño que, en la siguiente película, el director George Lucas pusiera de su bolsillo el dinero necesario para realizar por todo lo alto las grabaciones con orquesta. Fueron 250.000 dólares invertidos en solo nueve días.

En versión disco

Lucas sabía que ‘Star Wars’ sin la partitura Williams no sería lo mismo -puede comprobarse en ‘Rogue One’, que ya no cuenta con la participación del compositor original-. Como dice Valverde, «lo marca todo. A veces no te haría falta ni escuchar los diálogos, la música ya te dice lo que está ocurriendo».

Visto el éxito, el compositor tuvo en 1977 la idea de reciclarla en una suite de concierto en cinco movimientos que el mismísimo Zubin Mehta dirigió frente a 17.500 personas en el Hollywood Bowl de Los Ángeles en noviembre de aquel año. Poco después, un grupo hizo hasta una versión disco. Los estilos y las formas de escuchar música han cambiado, pero no parece que eso afecte al gancho de esta banda sonora. El año pasado, cuando se estrenó ‘El despertar de la Fuerza’, tuvo más de 10 millones de reproducciones en Spotify en solo una semana.