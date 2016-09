Dos euros por meter la mano en la 'Boca de la Verdad' de Roma

Desde que William Wyler llevó al cine en ‘Vacaciones en Roma’ la costumbre de meter la mano en la ‘Boca de la Verdad’ de Roma, no hay turista que llegue a la Ciudad Eterna que se resista a seguir los pasos de Audrey Hepburn y Gregory Peck en aquella película. Cada día miles de visitantes hacen cola para tomarse una foto mientras introducen los dedos en la boca de la gigantesca placa de piedra con semblanza humana situada en el pórtico de la basílica de Santa María in Cosmedin. Según la tradición medieval, muerde la mano de los mentirosos. Para cumplir con esta etapa habitual en las rutas turísticas romanas bastaba con hacer una donación voluntaria, pero desde mediados del pasado mes de julio la situación ha cambiado: el archimandrita Mtanios Haddad, rector de esta iglesia de rito greco-católico melquita, ha impuesto el pago de dos euros antes de meter la mano en la ‘Boca de la Verdad’. Con el dinero recaudado se pagará la reforma del templo, asegura. La iniciativa ha pillado por sorpresa al vicariato de Roma, que dijo no haberle dado permiso alguno al rector.

La noticia acaba de saltar a los medios locales y parece no haber hecho mella en los turistas, a los que no les duele rascarse el bolsillo. Los japoneses son legión: hacen cola de forma ordenada, sacan el billete de entrada y finalmente cumplen con la petición de hacerse una sola foto en el monumento para evitar que la espera de los que vienen después se eternice. Cuando introducen la mano en esta tapa de alcantarilla de la Antigua Roma, con la mano que les queda libre hacen la señal de ‘ok’, mostrando así orgullosos que no son unos embusteros, pues han pasado sin daño el examen para mentirosos de la ‘Boca de la Verdad’.