«Hasta que no he aceptado que soy famoso no he disfrutado»

Dani Rovira (Málaga, 1980) pone un ejemplo para explicar cómo el éxito de ‘8 apellidos vascos’ le trastocó la vida: salir a surfear por primera vez y coger un tsunami. El actor más taquillero del cine español pagó el precio de la popularidad y, tras presentar la gala de los Goya el pasado febrero, puso tierra de por medio, cansado, como tuiteó, «de críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones».

Rovira regresa este viernes a los cines con ‘El futuro ya no es lo que era’, donde encarna a un actor metido a futurólogo televisivo cuya vida personal es un desastre. Relajado y zen, el cómico con más tirón de este país insinúa que presentará por tercera vez los Goya.

– ¿Ha consultado alguna vez a un futurólogo?

– Jamás. Últimamente he escuchado a gente muy cercana que ha ido y le han acertado cosas. No es que no crea, pero solo el 0,1% de quien asegura tener estos poderes los tiene. También me da un poco de cague, no te voy a engañar.

– En tiempos de crisis se disparan los adivinos.

– Sí. Tanto por gente que los demanda, como por los que se meten a esto. Dejo de vender fruta y ahora adivino el futuro.

– Si las cosas le hubieran ido mal, ¿podría haber acabado de futurólogo televisivo?

– Hay mejores maneras de ganarse la vida. Todo aquel que lo hace a través de la televisión me da menos credibilidad que el que tiene una salita y te cobra la voluntad. Puedes hacer un show en la tele y echar unas risas, pero traspasar esa delgada línea y jugar con la ilusión y las esperanzas de la gente es de miserables. De psicólogo pasas a ser una garrapata emocional.

– ¿Ha desempeñado algún trabajo del que no se sienta orgulloso?

– Arrepentirme no, porque he hecho de todo. He sido animador infantil y he estado en comuniones con 500 niños maquillándolos e inflando globos, un infierno. Todos los trabajos y decisiones de mi vida han hecho que llegue hasta donde estoy. Y como estoy contento... Una vez sustituí a un amigo que estaba de vendedor en un centro comercial. Vendía aparatos de electroestimulación, de esos que la gente cree que con dos electrodos en la barriga te pones en forma. Como licenciado en Educación Física controlo el tema. Yo cobraba si vendía alguno, y costaban unas 100.000 pesetas. A un par de matrimonios que iban a sacar la cartera les dije que esto no era para ellos. Me quedé sin comisión, así soy de honrado. Soy mal comercial si no me creo lo que vendo.

Maltrato animal

– ‘El futuro ya no es lo que era’ anticipa su salto a papeles dramáticos. En noviembre llegará ‘100 metros’, donde encarna a un enfermo de esclerosis múltiple.

– Fue uno de los motivos de hacerla junto a trabajar con Carmen Maura. Después de ‘8 apellidos...’ solo me llegaban guiones de comedias románticas. En ‘100 metros’ me he sentido a gusto, lo que no quiere decir que huya de la comedia. Parece que hasta que un actor cómico no hace un drama no se le toma en serio. Pero si mañana me ofrecen una de miedo también la hago, ¿eh?

– Cuando un actor cómico salta al drama, de Jack Lemmon a Jim Carrey, casi siempre lo hace bien.

– No sé por qué será. La comedia tiene un código interno que, o tienes la vis cómica o nada. También quiero pensar que se trabaja.

– Hace un par de años me confesaba que de ‘El show de Truman’ había pasado a vivir en ‘Gran Hermano’. ¿En qué estado se encuentra?

– Ahora me siento en el momento en que Rocky sale a entrenar por su barrio y la gente le saluda de manera amable. ‘¡Hey, Rocky! ¿Cuándo es tu próxima pelea?’. Ha bajado la espuma y lo vivo con mayor naturalidad. Me he pasado año y medio intentando sacar la cabeza fuera del agua para no ahogarme. La gente se ha tranquilizado y yo he aprendido a reubicarme en la sociedad. He entendido que ahora soy una persona famosa, que mi vida no va a ser ya como antes. Hasta que no lo he aceptado, no he empezado a disfrutar. Estos últimos seis meses he aprendido a convivir con mis pequeñas fobias y miedos. Demasiado bien para lo que nos pasó.

– ¿Ha habido una huida?

– Un poco sí. No es que desapareciera, porque cualquier cosa que hacía tenía mucha repercusión. Me planteé hasta qué punto puedo aceptar un proyecto tan bonito como los Goya sin estar en la palestra. No he huido, solo doy pasitos atrás para que no me toque jugar. Hasta que llega la promo de una peli, como ahora. Lo que no sea estrictamente necesario, nada. He aprendido a dosificar el grado de exposición.

– ¿Volverá a presentar los Goya?

– No lo sé, acabo de llegar de vacaciones. Tengo pendiente tomarme una tónica fresquita con la Academia y empezar a hablar. Vamos a atisbar el tema.

– De momento, la Academia tiene que elegir nuevo presidente.

– A lo mejor no quieren porque se creen que soy la viuda negra: voy a presidente por año. Yo disfruté mucho las dos galas, fue una experiencia maravillosa. Cerrar el ciclo con una tercera sería bonito.

– El maltrato y el abandono animal le subleva.

– Desde siempre. Que nos convirtamos en un país donde la diversión consiste en el maltrato gratuito a un animal... Si a través de mi voz se pueden cambiar cosas y hacer un país más civilizado siempre estaré al pie del cañón.