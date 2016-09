«He visto un millón de veces noticias sobre mí que no eran ciertas»

Unos cuantos imperdibles sujetan el vestido de Ana Obregón (Madrid, 1955) por la cintura. El eufórico abrazo de una fan a la salida del hotel de Vitoria donde se ha alojado para acudir al FesTVal ha acabado en tragedia textil, pero esta experta en posados fotográficos sabe que con un brazo «en jarras» quedará disimulada. Acontecimientos surrealistas como éste suceden a diario en la vida de la actriz, presentadora, guionista, bailarina, bióloga... y ‘Algo pasa con Ana’, el ‘reality’ de DKiss que la devuelve a la pequeña pantalla con papel protagonista, da muestra de ello. «Otro de los títulos que pensamos fue ‘Obregonadas’ porque mis amigos llaman así a mis meteduras de pata, pero no me gustaba», cuenta en el coche de camino a su alojamiento.

– Ha vivido desde que era una veinteañera acompañada de fotógrafos, ¿qué le queda al espectador por descubrir de Ana Obregón?

– Hombre, pues van a conocer el lado de verdad, humano, de persona de carne y hueso que somos aunque seamos personajes públicos, ¿sabes?

– ¿‘Algo pasa con Ana’ está guionizado?

– Nada, nada, no hay nada de guion. Es todo motor, acción y lo que salga, así que lo que sale es lo que hay.

– ¿No le daba cierto pudor abrir las puertas de su casa?

– Más que pudor... No, no me dio, porque cuando abres las puertas de casa lo haces porque tú quieres y a mí a veces han intentado entrar en mi intimidad distorsionando e inventando, que es mucho peor.

– ¿No tenía miedo de que su cocina, su salón o sus habitaciones fueran invadidas por cámaras, focos...?

–Mi casa siempre ha sido, como digo yo, para trote de mi hijo, que cuando era niño venían todos sus amigos a jugar. Hace dos años decidí que íbamos a pintar y tal y está más o menos, pero a mí ese tipo de casas maravillosas no me va, yo prefiero una casa vivida donde mi hijo pueda hacer sus fiestas e invitar a sus amigos, poner la pierna encima del sofá... No es una casa para salir en las revistas, sino para vivirla.

– ¿Y se la han desordenado mucho?

– Mmm, un poquillo, pero se puede arreglar (risas).

– No ha puesto pegas a la hora de grabar salvo, según ha comentado, lo que ocurre en el baño. ¿Hay, en cambio, algún momento de su vida en que le hubiera gustado tener una cámara a mano porque si no no la iban a creer?

– Pues mira, por ejemplo, hoy cuando salía para la rueda de prensa con el maravilloso vestido que llevo y una fan me ha dado un abrazo, ha tirado del vestido y me ha dejado toda la tripa al aire, ¡lo ha roto totalmente por delante! He tenido que hacer todo el ‘photocall’ con la mano en jarras sujetando aquí y, oye, que se me ha dormido la mano y todo. Ahora voy llena de imperdibles (risas).

– ¿Cuántas veces ha visto una noticia sobre usted que no era cierta?

– Un millón, un millón y medio, pero desde que empezaron a contar cosas que no eran y tal pensé ‘¿voy a perder yo aquí el tiempo en desmentir nada?’ Mi tiempo es sagrado y no lo voy a perder, el tiempo pone a cada uno en su sitio, así que es cuestión de esperar.

– Muchas de esas informaciones le habrán molestado pero, ¿alguna le ha resultado graciosa?

–Hombre, muchísimas, me acuerdo cuando empecé a ser conocida una vez que fui a cenar con mi hermano y dijeron que era un novio mío. Hay noticias que tienen muchísima gracia porque qué imaginación tienen para inventar, ¡y luego me llaman a mí Antoñita la Fantástica, madre mía! (risas)

Anónima por un día

– Si por un día pudiera transformarse en anónima, ¿qué aprovecharía a hacer?

– Ay, todo, qué maravilla. La verdad es que lo he vivido mucho cuando me he ido a vivir a Estados Unidos, que ahí era anónima y era maravilloso. ¿Que qué haría? Un montón de cosas: pasear por la Gran Vía tranquila, irme con mis colegas de bares por La Latina, ir a un centro comercial a comprar y concentrarme en lo que estoy comprando y no en hacerme fotos con todo el mundo...

– Un buen puñado de famosos han protagonizado sus propios ‘realities’ en los últimos años: ‘Las Kardashian’, ‘Alaska y Mario’, ‘Las Campos’, ‘We love Tamara’... ¿En cuál le hubiera gustado hacer un cameo?

– En ‘Alaska y Mario’, es que me río mucho con ellos, son geniales. Bueno, con las Campos también, eh, porque me llevo fenomenal y tengo muchísimo cariño a Terelu y a Teresa.

– Frente a esos espacios del mismo corte, ¿qué marca propia va a tener el suyo?

– Es un programa de mucha energía positiva, de muy buen rollo, de un mensaje de valores humanos como amor, generosidad, amistad... Quizás la marca va a ser el positivismo y la diversión.

– Este año la hemos visto ya en ‘En tu casa o en la mía’ y en ‘Trabajo temporal’ de TVE. ¿Cuando pasa un tiempo lejos de la pequeña pantalla experimenta cierto ‘mono’?

– La verdad es que, mira, cuando dejé ‘Ana y los siete’ fue una decisión mía parar la serie y la cadena y la productora me decían ‘Ana, que estamos en un 35% de ‘share’’, que eso hoy ya no existe. Lo dejé porque realmente treinta años de televisión ya eran mucho y necesitaba un respirito, que me lo he tomado haciendo teatro y cositas así. Ahora con este ‘docu-reality’ sí me empieza ya a picar el ‘monillo’, pero te puedo asegurar que cuando lo dejé es porque no podía más, estaba ya harta.

– Entonces, si llegara hoy un proyecto en televisión, ¿lo cogería?

– Hay uno que, además, es una serie que he escrito y que ya está en una productora. Ya estoy con ganas.

– ¿Sólo se embarcaría en una ficción que llevara su sello?

– Cosas me han ofrecido, hacer algo en tal serie..., pero yo prefiero un proyecto mío y si además tengo la suerte del éxito de audiencia y la venta que ha habido en todo el mundo de ‘Ana y los siete’...

– Ha tocado muchos palos como actriz, presentadora, bailarina, guionista, escritora... ¿Hay algo que se le resista?

– Pues la verdad es que no, porque mi asignatura pendiente era el teatro y he tenido la gran suerte de estar dos años haciendo teatro tres meses en La Latina, un año y medio de gira... Me falta cantarm pero es que yo canto muy mal y soy consciente de mis límites.