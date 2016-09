La playa de Muriola en Barrika se convertirá en escenario de 'Juego de Tronos'

El periplo de Juego de Tronos por las costas vascas no terminará en Zumaia ni en Bermeo. Las aventuras y desventuras de Daenerys de la Tormenta y sus compañeros también se trasladarán el próximo mes de octubre hasta la playa de Muriola –también denominada La Cantera-, en Barrika. Todo un escenario natural y encantador que reunirá a una de las producciones internacionales más famosas de los últimos tiempos. Pese a que aún no se sabe qué actores acudirán ni cuál será el paisaje a reproducir en la pequeña cala, desde el Ayuntamiento han confirmado la noticia y han señalado que los rodajes se realizarán en octubre. «Todo está rodeado de mucho misterio. No sabemos fechas concretas ni quién vendrá. Tampoco si se necesitarán nuevos extras», ha señalado Roberto Muñoz, alcalde de la localidad.

Además, el Consitorio ha enviado hoy mismo cartas a todos los vecinos del municipio para que se presenten a un proceso de selección el próximo martes en el Consistorio, para cubrir alrededor de 20 puestos de vigilancia de las zonas acotadas así como auxiliares de apoyo para servicios varios. «Para nosotros ha sido una gran sorpresa. Estamos muy contentos. Que acuda una serie con semejante impacto a una localidad de 1.500 habitantes es genial y pone de manifiesto la belleza natural de nuestros pueblo», ha comentado Muñoz. Así pues, la pequeña localidad de Uribe Costa se convertirá en escaparate internacional de la provincia.

La incorporación de Barrika confirma el indudable sabor vasco que tendrá la séptima temporada de Juego de Tronos. Según los datos que han transcendido hasta el momento, el 26 de octubre se llevará a cabo el rodaje de varias escenas en la playa de Itzurun -en el famoso flysch-. Para ello, el próximo lunes se abrirá en la localidad guipuzcoana la bolsa de trabajo para quienes quieran trabajar en las labores paralelas al rodaje -logística, seguridad, etc...-. En cuanto a la participación como extras, la empresa encargada de este casting ya ha comunicado que a partir del 5 de octubre se informará de cómo se llevará a cabo la contratación de figurantes para todos los escenarios vasco.