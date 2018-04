Uno de cada cuatro controles de drogas en las carreteras vizcaínas da positivo EFE Desde enero, 104 conductores han sido interceptados tras tomar algún estupefaciente y otros 142 con más alcohol de la tasa permitida AINHOA DE LAS HERAS Jueves, 26 abril 2018, 01:39

Pese a las campañas de concienciación sobre el riesgo de ponerse al volante bajo la influencia del alcohol o las drogas, uno de cada cuatro conductores sometidos a controles de sustancias estupefacientes por parte de la Ertzaintza en las carreteras vizcaínas ha dado positivo en lo que va de año, según los datos de los tres primeros meses de 2018 publicados en la web del Departamento de Seguridad.

Del total de 428 pruebas realizadas por la Policía autonómica a los automovilistas, 104 -es decir, el 20%- arrojaron una tasa positiva. Ocho personas se negaron a someterse al test, lo que está considerado un delito. Estas cifras indican que se contabiliza más de un positivo de drogas al día en Bizkaia. Las sustancias detectadas con mayor frecuencia son el cannabis y la cocaína, aunque el narcotest mediante saliva puede descubrir también la presencia de opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas.

Los controles de la Ertzaintza se dividen en tres supuestos. La mayoría fueron preventivos: 375 de los que 79 revelaron que los conductores habían consumido alguna sustancia. Son dispositivos que se establecen en la red viaria vizcaína de manera aleatoria, por lo que es más lógico que el índice de positivos sea menor que en los otros. También se realiza el test por accidentes o infracciones como saltarse un semáforo o conducir mientras se habla por teléfono móvil. Quince conductores que provocaron un siniestro -de los 39 que fueron examinados en total por este motivo- habían consumido drogas. En el caso de las infracciones, fueron 10 positivos del total de 14 controles realizados.

Cocaína y cannabis son las más habituales, pero el detector también registra opiáceos y anfetaminas

Aplicaciones detectoras

El Departamento de Seguridad advirtió ayer que «para hacer cualquier valoración sobre los datos de controles de drogas, es preciso tomar períodos más amplios porque en el resultado pueden incidir la estacionalidad, la climatología u otros factores». En el caso de las pruebas de alcohol, fueron mucho más numerosas: en total se practicaron 6.857 entre enero, febrero y marzo en las carreteras vizcaínas. De ellas, sólo 142, lo que representa un 2,13%, arrojaron una tasa positiva. Seis automovilistas se negaron a soplar y en un caso fue imposible realizarlo.

Se considera 'positivo' un resultado a partir de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Desde 0,60 -o 0,65, dependiendo de las condiciones físicas del individuo- es ya un delito y el conductor puede ser detenido. Si la prueba arroja de 0,25 a 0,50 mg./litro, la sanción que conlleva supone la pérdida de cuatro puntos del carné. Es la misma multa que castiga a los profesionales y conductores noveles que den positivo entre 0,15 y 0,30 mg./litro. Las sanciones aumentan proporcionalmente a la tasa.

«Es una gran irresponsabilidad, que debería ser castigada con penas más duras»

La mayoría de las pruebas fueron preventivas: 5.773, de las que sólo 88 demostraron que el automovilista circulaba bajo el efecto de bebidas. Después de verse involucradas en accidentes, se sometió al test a 1.069 personas y 51 habían ingerido alcohol. Tres conductores de los 15 que habían cometido alguna infracción también dieron positivo.

Para la delegada en el País Vasco de la asociación Stop Accidentes, Rosa María Trinidad, estos datos resultan «demoledores». «Es una gran irresponsabilidad y no se puede permitir. Hay que educar a los conductores, y el que no quiera aprender tendrá que ser castigado con penas más duras que las actuales». Trinidad recuerda que el consumo de drogas «limita las capacidades de la persona a la hora de conducir». Desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro lamentan que algunos conductores se confíen «porque existen aplicaciones detectoras de los controles policiales y se dedican a sortearlos, aunque no siempre lo consiguen».