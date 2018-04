Cruz Roja deja sin ayudas al alquiler a 50 refugiados por el retraso de los fondos forales Teresa Laespada conversa con la portavoz foral, Elena Unzueta, al comienzo del pleno. / MAIKA SALGUERO Teresa Laespada promete abonar el plan Goihabe «en las próximas semanas» y Podemos denuncia que «algunos se han quedado en la calle» JESÚS J. HERNÁNDEZ Jueves, 26 abril 2018, 01:38

Los refugiados afganos, somalíes, ucranianos, georgianos y hondureños cuentan en Bizkaia con una ayuda que existe en muy pocos lugares de España. Pasados 18 meses, cuando se termina la prestación del Gobierno central para este colectivo, pueden acceder al programa foral Goihabe. La Diputación destina este año 200.000 euros a este plan, en el que curiosamente no suele haber sirios: son pocos los que logran llegar y quienes lo hacen reciben de forma más rápida el Estatuto del Refugiado por ser un país en guerra. Con ese dinero trabajan en Bizkaia sobre el terreno Cruz Roja, Cáritas, la Fundación Ellacuría y CEAR. «Un esfuerzo importante», a juicio de la juntera de Podemos Eneritz de Madariaga, «pero que ha quedado empañado porque este año no ha llegado todavía». Cincuenta refugiados se han visto afectados por el súbito corte de las ayudas. En abril no cobraron.

Las cifras de los refugiados 300 euros mensuales aproximadamente es la cuantía de la ayuda mensual que entrega Cruz Roja a los refugiados. 105.000 euros es la cantidad que recibe Cruz Roja. El año pasado fue en dos pagos (en julio y diciembre). Adelantaron fondos propios.

La denuncia pública, expresada en el atril del Pleno de Gernika, cayó como una losa en los escaños. «Algunas de esas cuatro entidades han suplido el retraso con fondos propios, pero otras no han podido hacerlo durante más tiempo. Se han quedado tiradas. Han tenido que cortar esas ayudas al alquiler. Y hay gente que se ha tenido que ir a vivir a la calle», añadió la apoderada de Podemos. Según ha podido saber EL CORREO, es Cruz Roja quien tomó esta determinación, aunque las otras tres entidades esperan también el pago pendiente. No es la primera vez que se ven obligados a adelantar dinero. «Los dos años pasados se abonó más tarde», admitió Laespada en Gernika. De hecho, el año pasado se fraccionó en dos: julio y diciembre.

Cruz Roja es la única de las cuatro que mantiene una ayuda económica directa a los refugiados. Se llama 'apoyo económico básico' y está pensada para ayudarles en el pago del alquiler cuando se termina la prestación del ministerio. Supone algo más de 300 euros mensuales. Un portavoz foral precisó ayer que «no es una ayuda finalista para el alquiler, aunque algunos la usen para eso». En el caso de CEAR, perciben 25.000 euros para hacer frente a la primera acogida y asesorarles en la búsqueda de empleo; la Fundación Ellacuría recibe 20.000 euros para organizar cursos de castellano y gestionar familias de acogida; y Cáritas pone a su disposición viviendas gracias a los 50.000 euros que le aporta Diputación. La cuantía de Cruz Roja, 105.000 euros anuales, es la más alta porque es la única que soporta una ayuda directa y, por ese mismo motivo, es la más costosa de mantener en caso de retraso. En años anteriores recurrieron a sus ahorros.

Mesa de crisis

Teresa Laespada respondió con dureza a Eneritz de Madariaga. «No hay entidades pequeñas entre esas cuatro. Dígame qué entidades son esas. Porque si alguien se ha quedado tirado, esto va a tener consecuencias para esas entidades», advirtió. No habían pasado cuatro horas cuando la diputada estaba sentada en una mesa de crisis con los responsables de Cruz Roja. La reunión y los contactos posteriores se alargaron más allá de las nueve de la noche. La institución benéfica prefirió no hacer declaraciones y se remitió a la Diputación. «No hemos tenido conocimiento de situaciones graves de desatención, como es que alguien acabe en la calle», expresó un portavoz oficial, que reconoció que la subvención de este año se está tramitando. «Ha habido un pequeño desajuste de tesorería en uno de los quince apoyos del programa Goihabe, el de la ayuda económica. Cobraron en marzo la ayuda, pero no en abril. Los refugiados van a volver a hacerlo en mayo y recibirán además los atrasos».