El PP critica las «deficiencias» que impiden utilizar la pista cubierta del colegio Luis Briñas

Las obras de la pista polideportiva y el patio que la contrata del Gobierno vasco ha dejado «inacabadas» traen de cabeza a los padres del centro Luis Briñas de Santutxu. El PP ha solicitado la comparecencia del concejal de Educación, Koldo Narbaiza, que explicará hoy la solución prevista y concretará los plazos, según esperan los padres. Los propios técnicos del Gobierno vasco detectaron «deficiencias» en la obra, «carencias de seguridad» que impiden utilizar la pista polideportiva. Según explican, el revestimiento de fachadas y puertas de acceso a la pista presenta un acabado cortante, por lo que se ha colocado una malla provisional «insuficiente».

Además, también se ha colocado una verja en el murete que rodea al patio, con «peligro de caída desde gran altura». Los padres aseguran que el Ayuntamiento se ha negado a recepcionar la obra y recordaron, además, que solicitaron unos baños y unos vestuarios que no se han incluido en el proyecto ni tampoco una cubierta de acceso para que el alumnado no se moje al ir a la pista. La edil popular Carmen Carrón explicó que «el Ayuntamiento no puede hacerse cargo de la obra en estas circunstancias y es responsabilidad del Gobierno vasco reparar los defectos». La parlamentaria Nerea Llanos también ha solicitado la comparecencia del Cristina Uriarte, programada para el día 25.