Vecinos de Gernika reclaman otra ubicación para la escultura en homenaje a los gudaris

GERNIKA-LUMO. Jueves, 26 abril 2018, 02:00

El emplazamiento elegido por el Ayuntamiento de Gernika para la escultura en homenaje a los gudaris ha levantado ampollas en la villa foral. De hecho, un sector de la ciudadanía considera que «el centro del Pasealeku, una de las zonas de juego más amplias de la localidad, no es el lugar más idóneo» para colocar la pieza de bronce, de más de tres metros de altura, cuya inauguración está prevista para el sábado (13.00).

Los residentes no discuten la idoneidad del monumento, pero resaltan que «pensábamos que iría en una zona más discreta y no justo en el medio, donde entorpece no solo a los chavales que juegan al balón sino también al resto de transeúntes que discurren por el lugar». Critican, además, el proceder del Ayuntamiento por «actuar a las bravas», sin contar con la plataforma que ha intervenido en el proceso de participación para la mejora del Pasealeku.

Los demandantes han solicitado una reunión con el Ayuntamiento para mostrar su «disconformidad» e «indignación» porque consideran que «no se han cumplido los términos del acuerdo que firmamos allá por enero de 2014, cuando echó a andar el proyecto de poner en valor uno de los espacios urbanos con mayor simbolismo para los gernikarras, junto con la Casa de Juntas y el Árbol, que se mantuvieron en pie tras el bombardeo», admitieron.

Pasos a seguir

Los integrantes de la plataforma 'Pasileku. Taupada barriz bizitu' esperan la respuesta municipal para valorar qué pasos adoptar «porque el Pasealeku no es cualquier sitio, es el corazón de Gernika», adelantaron. Asimismo, los padres de los niños que habitualmente juegan en este entorno también rechazan el lugar elegido para colocar la escultura y ayer mismo se concentraron en el lugar para protestar y decidir qué medidas adoptar.

«Un espacio de juego y una zona donde se desarrollan actos masivos como las fiestas no es el mejor emplazamiento y menos, cuando la plazoleta que rodea a la figura está cubierta de flores», manifestaron. El conjunto escultórico de 1.200 kilos está compuesto por dos gudaris en pleno campo de batalla, uno de ellos porta una ikurriña. La Fundición Artística Jaizkibel ha sido la encargada de su diseño.

La escultura pretende honrar a los gudaris vascos que defendieron la democracia y la libertad durante la Guerra Civil. «Un reconocimiento que servirá de recuerdo para las futuras generaciones», indicaron fuentes municipales.