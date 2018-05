El síndrome de internet llega a Etxebarria Una vecina de Etxebarria navega por internet tras recuperar la conexión ayer por la tarde. / M. SALGUERO Una avería deja sin conexión día y medio a la localidad y bloquea entidades bancarias, la biblioteca, Correos y Uhagón, en Markina MIRARI ARTIME ETXEBARRIA. Viernes, 1 junio 2018, 02:00

La dependencia de la tecnología digital y de internet a veces se paga caro. Vecinos, empresas y servicios públicos de Etxebarria y Markina lo han vivido en primer persona. Y es que, una avería masiva ha dejado a numerosos usuarios sin conexión durante día y medio y ha bloqueado la posibilidad de realizar certificados, dar entrada o salida a documentos oficiales, ejecutar operaciones bancarias o simplemente registrar la entrega de libros en la biblioteca, entre otro sinfín de operaciones.

«Ha estado a punto de ser un caos» reconocieron ayer desde una de las empresas asentadas en el polígono industrial de Kareaga. «A nivel de producción, no ha tenido incidencia, pero en las oficinas ya habíamos empezado a hacer todo a mano, al estilo tradicional, para evitar embotellamientos», aseguraron. Las fábricas y servicios como el consultorio médico, que disponen de su propio servidor, se salvaron de una caída que afectó básicamente a clientes de Movistar y Vodafone, aunque también hubo usuarios de Orange que no pudieron conectarse durante más de 36 horas.

«Hemos estado sin algunos canales de televisión en casa, he ido al banco y me han dicho que no podían atenderme y en el trabajo no he podido avanzar nada», relató Arantza, otra de las afectadas. Y es que «hace falta un día de estos para darnos cuenta de lo mucho que dependemos de internet y de lo rápido que nos olvidamos de cómo funcionaba todo antes de que viviesemos conectados», añadió.

Sesión plenaria

En el Ayuntamiento de Etxebarria también estuvieron prácticamente paralizados, hasta el punto de que llegó a peligrar incluso la celebración de la sesión plenaria prevista para última hora de ayer. «Hay tramitaciones con un plazo límite que tenemos que ejecutar y que no podemos retrasar», detalló el primer edil, Jesus Iriondo, quien recibió la misma respuesta que el resto de usuarios al exigir a las operadoras un rápido restablecimiento del servicio. «Estamos en ello, trabajamos con premura para diagnosticar y solucionar el motivo de la desconexión».

«Me hacía falta el certificado de empadronamiento para ir a Hacienda y tendré que retrasar la cita», se lamentó otro vecino, que junto a otros muchos mostró su malestar por la falta de respuesta de las operadoras ante la situación. «Cuando somos los clientes quienes cometemos alguna incidencia enseguida se ponen en contacto contigo, pero yo he hablado con un contestador», criticaron. La señal regresó a primera hora de la tarde de ayer.