El prestigioso psicopedagogo Tonucci defenderá en Markina que «los deberes son un error»

El prestigioso psicopedagogo, dibujante y pensador italiano Francesco Tonucci, conocido como 'Frato', explicará en Markina su visión educativa que apuesta por escuchar, comprender y respetar a los niños. Entre sus argumentos más conocidos y debatidos se incluyen su defensa de la heterogeneidad en las aulas, la lectura en voz alta como tarea obligatoria, la importancia del ocio y del juego y el error de mandar deberes.

«Las tareas se piensan como ayuda, especialmente a los que más lo necesitan, pero no consiguen este objetivo porque generalmente los niños que tienen más dificultades no suelen contar en casa con el apoyo necesario para hacer los deberes», asegura. A su juicio, «esa labor de enseñar y cubrir las lagunas educativas corresponden al profesor, no a los deberes, y debe hacerse dentro del horario escolar», sostiene.

Tonucci ofrecerá en Markina la ponencia titulada 'Los niños y niñas piensan diferente'. La cita será el próximo martes en el auditorio del edificio La Esperanza, invitado por la ikastola Bera Kruz dentro de los actos conmemorativos del centenario del centro. La jornada, que arrancará a las cinco de la tarde, también contará con la intervención de Mar Romera, maestra licenciada en psicopedagogía, especialista en inteligencia emocional y autora de diversos de libros dedicados a la escuela y la infancia. Su conferencia girará sobre la 'Educación emocional y emocionante'.

El último en tomar la palabra será Javier Bahón, con 'Innovación hecha realidad'. El maestro y pedagogo, formador y asesor educativo en centros escolares y de formación del profesorado colabora en la actualidad con la ikastola markinarra para instaurar entre los estudiantes la metodología de las inteligencias múltiples. Con aforo limitado, será necesario inscribirse con antelación en la página web del centro. La cuota será de 35 euros.