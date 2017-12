«Qué pena que no me haya tocado a mí porque necesito un coche nuevo» Aja con una de las agraciadas en el sorteo. / M. SALGUERO La ONCE reparte en Markina un total de 350.000 euros con diez cupones premiados en el sorteo celebrado el pasado lunes IRATXE ASTUI MARKINA-XEMEIN. Jueves, 14 diciembre 2017, 01:00

Las ilusiones de mucha gente están puestas en el sorteo de la lotería de Navidad del próximo día 22, pero para algunos vecinos de Markina la suerte se ha adelantado una semana. Y es que el Cupón Diario de la ONCE, celebrado el pasado lunes, repartió en esta localidad de Lea Artibai un total de 350.000 euros, que llegaron de la mano del vendedor Miguel Ángel Aja .

«Me siento contentísimo por haber dado el premio. Siempre es una alegría hacer felices a los demás», manifestó ayer satisfecho este iurretarra, residente en Durango, que lleva dos décadas al cargo de su puesto de venta situado en la puerta del Eroski de Markina. La suerte sonrío esta vez a los poseedores de diez cupones correspondientes al número 61.842, que obtuvieron un premio de 35.000 euros cada uno.

«Aunque con lo que se lleva Hacienda se les quedará en unos 28.500. Un buen pellizco así y todo», calculó. Aja desconocía ayer la identidad de todos los agraciados, «aunque uno de los ellos me ha invitado a desayunar y sé de otra que siempre me pide en la terminación en 2 que también se ha llevado el premio», intentaba hacer memoria.

«Lo que tengo claro es que cada uno de ellos no se ha llevado más de un boleto, así que la cosa está repartida», se congratuló. El vendedor de la ONCE lamentó, sin embargo, «un poquito» no haber sido él uno de las personas agraciadas. «Me hubiese venido bien porque necesito comprar coche nuevo», confesó.

En Bermeo, en fiestas

Esta no es la primera vez que Aja reparte un premio de la ONCE. De hecho, hasta en otras seis ocasiones ha hecho feliz con el reparto de números premiados a muchos de sus clientes. «Luego, al día siguiente me viene el resto a echarme una pequeña bronca porque a ellos no les he dado, pero...», cuenta con guasa. El Cupón Diario del pasado día 12, que estuvo dedicado en concreto a los Mantecados de Estepa, en el marco de la serie 'Dulces navideños', también dejó premios en Andalucía y Cataluña -350.000 euros en cada uno- y Castilla y León, comunidad a la que correspondieron un total de 70.000 euros.

Este año el sorteo que lleva a cabo todos los días la organización nacional de ciegos también alegró los 'Andramaris' de Bermeo con el reparto de 175.000 euros, distribuido a través de cinco cupones de 35.000 euros cada uno. En aquella ocasión, fue Dolores Corbacho García la vendedora que llevó la suerte a la villa marinera, desde su punto de venta situado en la calle Francisco Deuna.