Patrimonio exige preservar el palacio Larrinaga de Mundaka ante la construcción de un parking En los alrededores del palacio Larrinaga se contruye un parking subterráneo y viviendas. / M. SALGUERO La agrupación Zain Dezagun Urdaibai denuncia que se ha destruido la estructura del sótano, una escalera y la cocina MAIKA SALGUERO MUNDAKA. Miércoles, 23 mayo 2018, 02:00

Patrimonio del Gobierno vasco ha advertido al Ayuntamiento de Mundaka que el Palacio Larrinaga «no puede demolerse» y que la reforma del inmueble «deberá garantizar la integridad de los elementos a restaurar». Así de tajante se mostró el departamento de Cultura después de que varios técnicos comprobaran la evolución de las obras que se acometen en la zona y ante la preocupación suscitada al respecto en ciertos sectores de la ciudadanía.

El edificio del siglo XIX es de estilo neobarroco y está incluido en el Catálogo de Bienes Objeto de Protección del planeamiento urbanístico de la anteiglesia turística. «El nivel de protección asignado es el 1, con grado integral por pertenecer al grupo de inmuebles de gran calidad, importantes valores arquitectónicos y ambientales», destacan. Por todo ello, el Ejecutivo autónomo recuerda en una carta remitida al Ayuntamiento que solo se permite la restauración científica, conservadora, consolidación y reforma.

La Dirección de Patrimonio recalca, ademas, que el derribo de la fachada no encaja en ninguna de las intervenciones contempladas por la normativa local. El proyecto cuenta con el informe favorable del Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación para mantener la distribución interior y su estructura cuando se reforme para su uso hotelero. El colectivo Zain Dezagun Urdaibai, sin embargo, asegura que no se ha cumplido la normativa urbanística municipal porque «ya se han eliminado algunos elementos como la estructura del sótano, una escalera en forma de herradura y la cocina. No rehabilitan el inmueble, van a hacer una imitación y poco quedará del original», se lamentaron.

Hotel o residencia

La plataforma ecologista exige que se solicite una nueva licencia para que la obras se desarrollen minuciosamente. Considera que personal experto en patrimonio histórico debería ser quien dirija la actuación y «no dejarla en manos de cualquiera», criticaron. El Ayuntamiento de Mundaka, por su parte, recalca que el palacio no está catalogado por el Gobierno Vasco.

De hecho, «hace tres años cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, en su informe, hizo un inventario de elementos patrimoniales de la localidad y el edificio, no figura entre ellos. Por tanto, queda solo bajo la protección municipal», destacó el alcalde, Aitor Egurrola. El Consistorio insiste también en que no quiere derribar el inmueble y, por ello, solicitó un correspondiente informe al Servicio de Patrimonio de la Diputación, que a su vez dio el visto bueno al proyecto.

Junto al Palacio Larrinaga se construye en la actualidad un parking subterráneo de cuatro plantas y una decena de viviendas y locales comerciales. «Para poder ejecutar el aparcamiento se plantea quitar la pared trasera del edificio pero posteriormente se reconstruirá», afirmó el máximo mandatario local. El inmueble se convertirá después en un establecimiento hotelero, «aunque también podría albergar una residencia de ancianos», matizó el primer edil.

Fue construido por la familia del mismo nombre, propietaria de una naviera asentada en la ciudad inglesa de Liverpool. Su arquitectura muestra una clara influencia de los hoteles neobarrocos franceses del París del Segundo Imperio.