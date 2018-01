Nudozurdo y The Reverend Shawn Amos lideran el cartel del festival 'Gernikako Lekuek' El grupo madrileño Nudozurdo será uno de los principales atractivos del festival. / M. PILLOW La programa de conciertos incluirá también a los grupos Glaukoma, Anita Parker y Balerdi Balerdi IRATXE ASTUI GERNIKA-LUMO. Sábado, 13 enero 2018, 01:00

Los organizadores del festival 'Gernikako Lekuek' ultiman estos días el cartel de conciertos de la cita que pone fin al invierno en la comarca de Busturialdea. Las actuaciones y actividades que tendrán lugar entre los días 3 y 11 del próximo mes de marzo, cumplen este año su quinta edición y tendrán como plato fuerte a los madrileños Nudozurdo, que presentarán su último trabajo titulado 'Voyeur amateur'.

The Reverend Shawn Amos será otra de los atractivos de la propuesta musical de este año, organizada una vez más por la asociación local Iparragirre Rock Elkartea, que agrupa a diferentes bandas y amantes de la música en la villa foral. El cantante de blues estadounidense volará desde Los Ángeles a Gernika donde actuará el día 8, a las 20.00 horas, en los locales de Iparragirre. Amos interpretará algunas de las canciones de su nuevo disco titulado 'Breaks it down', como 'We've Got To Come Together', 'Ain't Gonna Name Names' y 'What's So Funny About Peace' y 'Love and Understanding', entre otras.

La lista de conciertos incluye también la actuación de Glaukoma; viejos conocidos que llegarán desde Tolosa con su mezcla de sonidos reggae, rap, rock, ragamuffin, dancehall y jungle. A la banda guipuzcoana se sumarán también la actuación de Anita Parker que llegará acompañada de sus inseparables Iñaki Bengoa, Jon Zubiaga a la guitarra y Olatz Andeuza al mando del teclado.

Bonos a partir del 26

El cartel del festival 'Gernikako Lekuek' 2018 se completará, entre otras actuaciones con la aparición del grupo Balerdi Balerdi. El veterano grupo de Pamplona entonará con ironía los temas de su último álbum 'Galtzen ikasteko metodoa'. La programación contará como todos los años con ofertas culturales paralelas como talleres, mercadillos y cursos intensivos de baile, entre otras opciones. El festival ocupará un año más diferentes locales de la villa foral como la fábrica Social de la Cultura Astra, Trinkete anti-txokoa y el teatro Lizeo, además de diferentes establecimientos hosteleros.

«Procuramos incluir diferentes estilos en el programa y buscar el lugar más apropiado para cada banda», señalaron fuentes del agrupo Iparragirre Rock Elkartea de Gernika. La organización , por otra parte, ha anunciado que pondrá a la venta los bonos para el festival de este año «a partir del próximo día 26». El precio será de 25 euros y las entradas individuales se podrán adquirir días después en Astra, a través de la página web gernikakolekuek.com y en los establecimientos colaboradores del festival.