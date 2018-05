«Mejoramos nuestra vida profesional y personal para encarar la realidad»

«Nos ofrece los recursos necesarios para mejorar nuestra vida personal y profesional trabajando temas actuales y preparándonos para la realidad del futuro». Es una de las conclusiones en las que coinciden las siete alumnas del programa EMEekin impulsado por la Fundación Azaro, de Markina, junto a la Diputación y la Agencia de Desarrollo Leartibai. La primera edición de este programa pionero tiene como objetivo impulsar el emprendimiento y un empleo estable y de calidad entre uno de los colectivos más afectados por las tasas de paro.

«Lo que hemos aprendido hasta ahora ha resultado útil e interesante», señaló Ainara Eizagirre, una de las participantes. «En mis estudios no había formación de este tipo y me he dado cuenta de que me queda mucho por aprender», añadió. El método de enseñanza no es el más habitual al incluir clases online combinadas con cinco horas semanales de sesiones presenciales para facilitar la conciliación familar.

«Es un curso activo, muy satisfactorio, con trabajos en grupo, material para profundizar en casa y con profesores dispuestos a ayudar», añadió otra de las alumnas, Lur Ochoantesana. Tras superar los módulo de emprendimiento y creatividad, los próximos ciclos girarán en torno a la economía circular, el desarrollo personal y los nuevos modelos de negocio.

«Poder utilizar la información que recibimos en nuestro beneficio del día a día aporta un valor añadido al programa», recalcó Nerea Burgoa, una de las participantes interesada en fotografía, decoración y diseño de interiores.