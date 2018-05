La lucha mundial de Hutchinson por el medio ambiente llega a Gernika Hutchinson junto a su perro Starsky y su bicicleta frente al instituto de Gernika / MAIKA SALGUERO Tras recorrer 46.000 kilómetros a pie y en bicicleta, ayer impartió una conferencia en el instituto para concienciar a los jóvenes de que «todavía hay solución» MAIKA SALGUERO GERNIKA-LUMO. Jueves, 3 mayo 2018, 02:00

Martin Hutchinson es un bombero inglés jubilado que recorre desde hace doce años todo el planeta con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en el respeto al medio ambiente, advertir sobre los riesgos de la utilización de los plásticos y alertar del cambio climático. Este 'caminante verde', como él mismo se autodenomina, ha recorrido a pie desde 2006 cerca de 35.000 kilómetros por 21 países de Latinoamérica y otros 11.000 kilómetros en bicicleta por Europa.

Ayer hizo un alto en el camino en Gernika. Durante su viaje contacta con centros escolares para divulgar su filosofía y concienciar, sobre todo a los jóvenes, de que «es vital el reciclaje y no echar desechos al entorno» para salvar el planeta. Su mensaje, sin embargo, no cala hondo entre los adolescentes. «En la charla a los jóvenes del instituto de secundaria de Gernika y, apenas mostraron interés por la ecología. Falta educación en el cuidado del medio ambiente y no se dan cuenta de que su futuro está en peligro», resaltó.

Junto a su compañero de aventuras, Starsky, un perro abandonado que encontró en Portugal, continuará su periplo hacia Francia, Países Bajos y Rusia. Hoy llegará a San Sebastián donde tiene pensado limpiar de plásticos la playa de la Concha. «Me ha sorprendido el norte de España porque pensaba que el litoral estaba limpio, pero he visto más suciedad que en países menos desarrollados de América del Sur», aseguró.

Dependencia del plástico

A su juicio, uno de los grandes problemas de la sociedad es la dependencia al plástico. «Hay muchos intereses y, si las empresas utilizaran otros materiales para envolver los productos, no existirían miles y miles de microplásticos que dañan a las distintas especies marinas y también nuestra salud.», indicó. Pese a este «desolador» panorama, Hutchinson cree que «todavía hay tiempo para salvar al planeta».

En su visita a Euskadi, este abanderado de la ecología, ha dejado huella en un colegio de Leioa y en Gernika. En su bicicleta ondea el lema: 'Re-cycling to freedom', un juego de palabras en inglés que significa 'Reciclando y pedaleando hacia la libertad'. «Espero que mi aportación sea un granito de arena y que esta experiencia sirva para difundir el mensaje», concluyó.