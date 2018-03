La flota de bajura descarga cerca de 580 toneladas de verdel en Bermeo y Ondarroa Un barco descarga verdel en el puerto de Bermeo. / Maika Salguero MIRARI ARTIME ONDARROA. Sábado, 17 marzo 2018, 01:00

La costera del verdel comienza a regularse. Tras un comienzo algo dubitativo, la flota de bajura ha logrado normalizar las descargadas y meterse de lleno en la primera campaña importante del año. De hecho, a lo largo de la semana, las cofradías de Bermeo y Ondarroa han registrado la entrada de cerca de 580 toneladas de caballa. Los pesqueros que atracan en el muelle ondarrés han descargado alrededor de 430, mientras que a la villa marinera han llegado unas 150 toneladas, aproximadamente.

El precio medio en venta del verdel se ha situado alrededor de los 88 céntimos en lo que respecta a la lonja bermeana, mientras que en la dársena ondarresa se ha comercializado a 1,03 euros. Los arrantzales se han mostrado contrariados. «Parece que ya empezamos a pescar y de momento las ventas no van tal mal, pero aunque no hemos hecho nada más que arrancar a algunos barcos apenas les queda ya cuota», señalaron varios patrones que amarran sus buques en Ondarroa. «Es una lástima no poder salir a faenar porque hemos localizado bancos de caballa de buen tamaño relativamente cerca, en aguas guipuzcoanas», se lamentaron.

Los pescadores tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de apresar anchoa, aunque aún se trata de ejemplares pequeños capturados entre Bilbao y Laredo, que se destinan básicamente al consumo en fresco. Las embarcaciones que han optado por esta especie han apresado alrededor de 58 toneladas. Su cotización se ha situado en los 2,62 euros el kilo.

Patrones y arrantzales, sin embargo, no tienen prisa por adelantar la costera del bocarte. Las buenas previsiones científicas tranquilizan al sector que se mantiene optimista de cara a los apresamientos de primavera, en especial, los que se registran en abril y mayo y que buscan surtir a las conserveras. El año pasado se subastaron unas 17.000 toneladas de anchoa, cuya primera venta en los puertos vacos superó los 27 millones de euros.