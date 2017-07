El festival Gorefest de Bermeo traslada hoy el 'terror' a las calles con actores de animación IRATXE ASTUI BERMEO. Viernes, 14 julio 2017, 02:00

Los aficionados al cine de terror tiene hoy una importante cita en Bermeo. La agrupación local Spookypheria Productions, en colaboración con el Consistorio, ha organizado el festival Gorefest, que este año cumple su décimo segunda edición. La iniciativa incluye un maratón de cortometrajes de ese «oscuro estilo que han sido producidos y rodados en diferentes países del mundo», señalan los impulsores de la muestra.

Las proyecciones de cine alternativo, «a las que este año hemos puesto música heavy metal» comenzarán a partir de las 20.30 horas, en la sala Nestor Basterretxea de la localidad. Los espectadores tendrán aseguradas sesiones en las que estarán presentes además del terror «el gore, el suspense y el buen humor». La entrada costará tres euros.

El programa de películas incluirá títulos como 'Mr. Dentonn', de Ivan Villamel,' Into The Mud', de Pablo Pastor, y 'You're Gonna Die Tonight', de Sergio Morcillo. Además se proyectarán las cintas 'Behind', dirigida por Ángel Gómez, 'Night Of The Slasher', de Shant Hamassian, 'Servicio De Habitaciones' de Saúl Gallego, 'Un Hombre Dulce', producido por Javier Chavanel y 'Por Eso No Tengo Hermanos' de Paco Cavero. ' Verde Pistach' -Paco Cavero- y 'The App' -Julián Merino- serán otras de las propuestas del festival que contará con una segunda sesión de cine «en el que veremos alguna que otra cara conocida», avanzó el bermeotarra Iñigo Atxa, miembro e impulsor de la agrupación Spookypheria Productions de Bermeo.

Con el objetivo de mantener latente el factor sorpresa hasta el inicio de las proyecciones, los organizadores de la cita han decidido no desvelar todos los títulos de las cintas «hasta esta misma tarde», señalaron. El festival contará también con actores de animación que se encargarán de crear un ambiente «terrorífico y heavy» por las calles de la localidad, a partir de las 19.00 horas.