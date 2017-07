El PNV desaprueba el cambio del Plan Rector de Urdaibai tras avalarlo en el Parlamento La Reserva de la Biosfera de Urdaibai cuenta con una gran biodiversidad. / Maika Salguero Su postura no impidió que el pleno del Patronato sacara adelante ayer la modificación de la ley solicitada por la cámara vasca JULEN ENSUNZA GERNIKA Viernes, 14 julio 2017, 23:28

El pleno del Patronato de Urdaibai, en el que se aprobó ayer la modificación del Plan Rector de Uso y Gestión de la reserva (PRUG), la herramienta que ordena las actividades a realizar en el suelo no urbanizable del área protegida, dejó patente una vez más las disensiones existentes en el PNV en relación a este enclave natural. De hecho, los representantes de los ayuntamientos jeltzales de la zona en el órgano rector, así como los de la Diputación votaron en contra del cambio de la ley cuando hace apenas un mes el Parlamento vasco acordó por unanimidad, PNV incluido, instar al Ejecutivo autónomo a que inicie la elaboración de un nuevo documento.

«Han dejado claro su postureo y doble juego y que su mayor preocupación no es ni Urdaibai, ni la defensa del medio ambiente, sino no entorpecer operaciones urbanísticas que serán descartadas con el nuevo plan. Por eso no quieren revisar el que tienen vigente», denunciaron desde EHBildu. Los ecologistas se mostraron también muy críticos con la decisión de la Administración foral a la que acusaron de ejercer «la disciplina de voto partidista y plegarse a lo que piden algunos ayuntamientos en lugar de posicionarse como institución».

Nada más concluir la sesión, el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, firmó la orden por la que se pone en marcha el proceso de modificación. La intención es «desarrollarlo en un plazo limitado de tiempo, con el mayor rigor jurídico-técnico y facilitando la participación de los agentes de la comarca y de la comunidad científica», detallaron fuentes del departamento. El objetivo es lograr «el mayor consenso posible» y dotar a a Urdaibai de una herramienta de gestión idónea que «conjugue una adecuada protección medioambiental con el desarrollo sostenible», explicaron.

Recurso judicial

El vigente plan rector fue aprobado en septiembre del pasado año, solo dos días después de las elecciones autonómicas y nació herido desde el inicio. Fue el primer gran cambio en el reglamento desde 1993, pero salió adelante con escaso respaldo –10 votos a favor y 6 en contra– y con el rechazo frontal de gran parte de los agentes de la comarca. De hecho, la mayoría de esos colectivos decidieron constituirse como plataforma bajo la denominación de Urdaibaietz y no dudaron en acudir a la justicia ordinaria para conseguir su anulación.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tuvo en cuenta sus consideraciones y en marzo de este año admitió a trámite el recurso en el que se solicita la suspensión cautelar del PRUG. Asimismo, Urdaibaitez contactó con Elkarrekin Podemos y EHBildu para materializar un proposición no de ley en el Parlamento vasco, que recibió el respaldo unánime de la cámara el pasado 22 de junio y que finalmente ha hecho posible que se ponga en marcha una nueva modificación evitando, además, previsibles embrollos judiciales en los próximos meses.

El departamento de Medio Ambiente anunció ayer en el pleno, a preguntas del representante del Taller de Ecología, que a lo largo de este año se pondrá en marcha también la tramitación del nuevo Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas (PADAS) de Urdaibai.