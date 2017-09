Berriatua recurre el rechazo foral a la aprobación definitiva de su Plan Urbano El alcalde de Berriatua asegura que la medida les obligaría a reservar una partida en los presupuestos del próximo año. / MAIKA SALGUERO Xxx MIRARI ARTIME BERRIATUA. Jueves, 21 septiembre 2017, 02:00

El Ayuntamiento de Berriatua ha interpuesto un recurso administrativo en contra de la decisión adoptada por la Diputación de denegar la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En concreto, el departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio considera que falta la evaluación ambiental adecuada que incluya un análisis de alternativas suficientes para los nuevos desarrollos de dos zonas, el de actividades económicas de los sectores de Bego Bertan y Cordelería y los aparcamientos en varios puntos de la localidad.

En la zona situada al sur del término municipal, el ordenamiento diseñado por el Consistorio contempla el aprovechamiento de una de las pocas áreas existentes en la anteiglesia en el que la topografía es apta para el desarrollo de iniciativas vinculadas con talleres y oficinas para pequeñas empresas locales, así como almacenaje. En la zona de la Cordelería, por su parte, se plantea una prolongación de los desarrollos de Urepel hasta la nueva rotonda planteada en la variante de la localidad. «Se pretende que las empresas a instalar sean ligeras y limpias, de reducida dimensión, con un impacto mínimo sobre la vaguada en la que se ubican», recoge el estudio.

La Administración territorial estima que también se requiere de estudios ambientales similares para los aparcamientos previstos en Erribera, Urepel, Merelludi y La Magdalena. Para este órgano «constituyen ámbitos que inciden de forma sustancial en el conjunto del plan general y en el modelo territorial planteado para el municipio», según se recoge en la orden foral.

«No hay justificación»

El modelo de desarrollo aprobado por la Corporación contemplaba permitir la adecuación de dos aparcamientos a las entradas, tanto en la zona del campo de fútbol, como en las inmediaciones de la rotonda de entrada desde Markina, para disponer de plazas suficientes en caso de necesitar estacionamientos disuarios.

«En las zonas rurales, se pretendía disponer de espacio público tanto para aparcar como para poder organizar actividades sociales y festivas», señaló el alcalde berritxuarra, Jon Arriola.

La orden foral ha caído como un jarro de agua fría en el pequeño Ayuntamiento de Lea Artibai. «Consideramos que no hay justificación para que nos obliguen a iniciar todo el proceso desde el inicio», añadió. «Creemos que existe la posibilidad de resolver las cuestiones que Medio Ambiente estima que no están bien, que hay que corregir, pero no volver al punto de partida», recalcó el regidor.

De hecho, en caso de que el recurso administrativo interpuesto resulte desfavorable para los intereses berritxuarras, el Consistorio se verá obligado a poner en marcha un nuevo proceso de revisión del PGOU.

«Tendríamos que reservar una partida de los presupuestos del próximo año para comenzar con el diagnóstico con el consiguiente desembolso económico que representa», matizó Jon Arriola. «Mientras tanto, estarán en vigor las Normas Subsidiarias de 1993, con lo que eso implica», lamentó el alcalde de Berriatxua.