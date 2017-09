Las artes visuales de Ertibil se muestran en Lekeitio

La 35ª edición de la muestra itinerante de artes visuales 'Ertibil Bizkaia', cuyo objetivo es apoyar e impulsar a los jóvenes creadores en los primeros pasos de sus respectivas trayectorias artísticas llega a Lekeitio. Permanecerá desde este fin de semana hasta primeros de octubre en la sala Barandarian de la localidad. El público podrá visitar la exposición desde las siete de la tarde hasta las nueve de la noche los días laborables, mientras que los sábados y domingos también abrirá sus puertas desde las doce de la mañana hasta las dos de la tarde.

La exposición, que también llegará a la sala Nestor Basterretxea, de Bermeo, presenta desde pinturas, esculturas y grabados hasta fotografías, DVD y vídeos presentadas por creadores de menos de 35 años y seleccionadas por un jurado profesional entre 120 obras pertenecientes a 83 artistas.

Entre las piezas más destacadas figuran la obra 'Su tu tumba', de Sahatsa Jauregi ganadora del primer premio, además del 'Particular del Norte' de Iñigo Varona Sánchez y 'Don't worry, you can't get lost down here' de Carlos Martínez Bordo, segundo y tercero, respectivamente.