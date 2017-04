Duelo al sol entre un coche y un caballo en la playa de Karraspio

El rugido de los ‘caballos’ de Txus Jaio se hizo oír este jueves con fuerza en Karraspio, que como cada Semana Santa se llenó de curiosos para presenciar la tradicional carrera ecuestre que organiza la agrupación cultural Kuku Habixa de Lekeitio. Pero esta vez la cita en la playa de Mendexa presentaba un atractivo añadido: el peculiar desafío que el piloto de Markina, al volante de su ‘Mitsubishi Evo 9’ de 330 cv, iba a librar con Bakene Erkiaga, ganadora de la prueba el pasado año, a lomos de ‘Lanbro’.

Los dos contendientes se saludaron momentos antes del arranque de la prueba. No había nervios. Ambos lo tenían muy claro. Su intención no era tanto «ganar, como ofrecer espectáculo», aseguró Txus Jaio. De hecho, su rival en la arena se había entrenado para el duelo «como siempre, «montando por los montes» cerca de casa. «Estoy preparada, si no para vencer, sí al menos para ofrecer una carrera bonita», señaló la amazona, de 20 años.

Y lo consiguió. Bakene mostró su destreza con su corcel y luchó hasta el final por cubrir el recorrido asignado de 1.785 metros. Pero, como era previsible, los ‘caballos’ de Jaio consiguieron situarse antes a la cabeza tras superar 2.540 metros de trazado. «¡Qué chulo! ¡Es espectacular!», comentaba un espectador a cada giro que realizaba el potente vehículo, que levantaba auténticas cortinas de arena.

Nueve 'purasangres'

La tradicional carrera de caballos arrancó pasadas las doce del mediodía con catorce caballos, nueve de ellos ‘purasangres’ y el resto cruzados. En esta última categoría José Manuel Gerna logró la victoria por sorpresa, ya que le tocó subirse a lomos de su ‘Rocinante’ al no aparecer a tiempo para la prueba el jinete que debía manejar al animal.

Pero el punto álgido de la competición llegó cuando tomaron la salida los seis jinetes clasificados para la final en el grupo de ‘purasangres’, entre ellos una mujer, Eneritz Etxabe, que montó a ‘Ibio’. La vibrante carrera, en la que tres de los participantes se pelearon casi hasta el final por alcanzar primero la línea de meta, acabó con la victoria de Ander Iruretagoiena y su corcel ‘Eusebio’. El premio: 275 euros que el jinete donostiarra dedicó a «una buena comida con la familia».