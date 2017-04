«Llevamos trece meses fuera y esta situación es un auténtico calvario»

Las 84 familias de Ondarroa que permanecen trece meses fuera de sus viviendas de San Inazio vivieron ayer un nuevo revés. La falta de financiación pone en peligro la continuidad de las obras y por lo tanto el regreso a sus hogares. «Todo apuntaba a que no nos iban a dar buenas noticias, pero la situación es ya insostenible, llevamos trece meses fuera. Es un calvario», declararon varios afectados tras la conclusión de la última reunión informativa convocada por el Ayuntamiento. «El no saber cuando vamos a regresar es desesperante, es un sinvivir que nos está agotando y enfadando cada vez más», añadieron. «Desde la Diputación y el Gobierno vasco dicen que es responsabilidad del Consistorio, y en eso estamos de acuerdo, pero si no tiene capacidad económica para gestionarlo necesitará ayuda y nos preguntamos porqué no se la dan», lamentaron.

Tras la última reunión mantenida el pasado mes de marzo por el comité de seguimiento del proyecto para estabilizar la ladera de Kamiñalde, el Gobierno local se encuentra a la espera de recibir una ayuda de 5 millones de euros del Gobierno vasco y la Diputación. Esa partida económica permitirá sufragar la parte final de las obras de emergencia y licitar las de urgencia para alcanzar el nivel de seguridad necesario para que los vecinos vuelvan a sus pisos. El Ejecutivo costero asumirá el resto del desembolso para abonar tanto la reparación de las viviendas dañadas como las expropiaciones.

«Esperábamos contar con la respuesta en un plazo de dos semanas, pero el tiempo va pasando y nos demoran la contestación», detalló el alcalde de la localidad, Zunbeltz Bedialauneta. «En caso negativo, sino disponemos de un compromiso económico para que los trabajos salgan a concurso, se pararán y por lo tanto no se podrá adelantar la fecha de regreso», añadieron técnicos municipales.

Control de la ladera

«La intervención ejecutada hasta el momento, garantiza una seguridad transitoria y mientras no sea definitiva, los técnicos no podemos avalar la vuelta, aunque entendemos lo complicado de la situación en la que se encuentran las familias», detallaron.

Las obras para estabilizar la ladera han incluido la colocación en el interior de la montaña de elementos de gestión y control para permitir a los geólogos disponer del tiempo necesario de cara a una rápida intervención en caso de peligro de derrumbe. «De momento, esos sistemas se han instalado tan sólo en el tramo menos afectados, en el más estable, mientras que en el ala oeste, en el más fracturado, se han colocado en la parte trasera, por lo que no se encuentra en la misma tesitura», detallaron los geólogos.

«Por lo tanto, podríamos decir que tan sólo podrían regresar las familias de los bloques que se encuentran frente a la zona de la montaña monitorizada», añadieron. Esta medida afectará a cerca de 23 familias. «Necesitamos tiempo para asimilar y gestionar la información que estamos recibiendo», señalaron portavoces de la gestora de afectados, Saniñazio Mendi Azpixan.

«Tendremos que analizarlo y debatirlo entre nosotros», comentaron los vecinos de Ondarroa afectados por los desprendimientos de la ladera.