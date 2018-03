Día Internacional del Síndrome de Down: «No nos conocen, aún nos tratan como a niños» Lucía Vicente, de 35 años, e Inazio de la Torre, de 14, son dos de los más de cien modelos que desfilarán en ‘Moda para todos’./ / Ignacio Pérez Más de cien niños y adultos con ese trastorno genético participan en un desfile solidario en Bilbao EIDER BURGOS Bilbao Miércoles, 21 marzo 2018, 15:35

«Ojalá venga mucha gente a vernos, sería una experiencia muy bonita. Así podrían saber cómo somos, por que realmente no nos conocen». Lucía Vicente tiene 35 años y desde hace diez trabaja como recepcionista, atendiendo llamadas, ocupándose de la mensajería y organizando reuniones. Además, nació con síndrome de Down.

También será una de los más de cien modelos, entre niños y adultos, que esta tarde participarán en el IX Desfile Solidario Moda para Todos en el Teatro Campos Elíseos. Organizado por la Fundación Síndrome de Down del País Vasco, junto a Bilbao Centro y la agencia CID FCA!, el evento pretende «reivindicar la igualdad de derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual», precisamente en su Día Internacional.

Porque a pesar de no ser una desconocida, la incomprensión aún existe: «Hay chavales que nos insultan por la calle y algunos aún nos tratan como a niños», protesta Lucía.

«Muchos tenemos sueños, pero no podemos cumplirlos por nuestra discapacidad» Lucía Vicente (35 años). Recepcionista

También a ella, a sus 35, a pesar de llevar empleada más de una década y estar estudiando para unas oposiciones a la administración pública -«lo tengo muy claro, voy a aprobar»-. Si se le pregunta por su empleo ideal, se vuelve meditabunda: «A mí me gustaría trabajar en una guardería», admite, pensando sus palabras. «Muchos tenemos sueños, pero no podemos cumplirlos porque tenemos una discapacidad».

Lucía devuelve la sonrisa cuando piensa en el desfile. No está nerviosa: «Ya tengo experiencia», asegura, en la víspera del que será su octavo año sobre la pasarela. Adelanta que en esta ocasión repite llevando vestido, porque los pantalones no le gustan nada. «Solo hubo un año que no lo disfruté mucho, porque me tocó llevar chándal», admite coqueta.

Inazio de la Torre, con solo 14 años, se muestra igual de tranquilo, porque también es veterano. «Solo hay que ir y hacerlo lo mejor que puedas. Lo más importante es divertirse, estar con los amigos y ser formal».

«Nos enseñan confianza»

Inazio cursa 2º de la ESO en el colegio Jesús de María, en Artxanda, pero los martes acude a la sede la fundación en el barrio bilbaíno de Begoña. Allí asiste a un programa para jóvenes con síndrome de Down de entre 12 y 21 años con el que fomentan su autonomía personal justo con la llegada a la adolescencia. «Aprendemos a tener confianza y a comunicarnos bien con los profesores».

«Me gustaría jugar en el Athletic, ser cocinero o trabajar en seguros, como mi padre» Inazio de la Torre (14 años). Estudia 2º de la ESO

Inazio es un polvorín. Le encanta hablar de sus amigos y de sus tutores mientras se revuelve inquieto en la silla. Así, uno se hace a la idea de dónde obtiene la energía para practicar fútbol, hockey, natación, golf y esquí. Le es imposible decantarse por solo un deporte; elegir una de las cuatro ediciones en las que ya desfilado, en cambio, le es más fácil: esa en la que vio a Xabier Etxeita. Porque, claro, él es del Athletic. También ambicioso.

- ¿Qué te gustaría ser cuando acabes el instituto?

- Muchas cosas: jugador del Athletic, cocinero, hacer prácticas en la fundación, nadar o trabajar en seguros, como mi padre.

Esta tarde, de momento, será modelo. Moda para todos arrancará a las 19.30 horas con la banda bilbaína The Groovies y la «música inclusiva» de Kepa Junkera. Todo lo que se recaude con la venta de entradas (6 euros) se destinará de manera íntegra a la Fundación Síndrome de Down del País Vasco.