Condenan al Ayuntamiento de Bilbao a admitir a un bombero al que no se le contabilizó su experiencia en Aena
Lunes, 9 abril 2018, 15:47

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado al Ayuntamiento de Bilbao a admitir finalmente a un bombero que quedó fuera de la lista de 37 admitidos de una OPE, al no ser convalidada su experiencia como bombero de la entidad aeroportuaria Aena, según ha informado la defensa del bombero.

Los hechos se remontan a marzo del año pasado, cuando el afectado, de 44 años, recurrió el resultado de sus pruebas presentadas a un concurso de empleo emprendido por el Ayuntamiento de Bilbao, al no alcanzar la puntuación máxima en el apartado de experiencia laboral, lo que le hubiera permitido entrar directamente en la lista de las 37 plazas ofertadas en dicho concurso.

Al parecer, las bases de la oferta, en la que se especificaban las funciones y tareas a realizar en el empleo, no reconocían como experiencia válida la labor de los bomberos de Aena de la misma forma que el resto, al considerar el Ayuntamiento que el trabajo de los bomberos de la entidad aeroportuaria no es el mismo que la de los bomberos municipales y que, por tanto, la experiencia en esta entidad no les otorga la suficiente capacidad para enfrentarse a las actuaciones propias del cuerpo municipal.

En un principio, el recurso del bombero afectado fue rechazado por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Bilbao, que daba la razón al Ayuntamiento al atender sus argumentos respecto a las diferentes funciones de ambos cuerpos de bomberos y al hecho de que el trabajador hubiera aceptado las bases iniciales de la oferta al no haber presentado reclamación anterior a las mismas.

No obstante, un posterior recurso presentado elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Ante este tribunal, el letrado del afectado presentó pruebas documentales y artículos de prensa relacionados con actuaciones del cuerpo de bomberos de Aena «exactamente iguales a las realizadas por diferentes cuerpos de bomberos. Incluso en ocasiones en acciones colaborativas o coordinadas con los mismos».

La sentencia especifica que ha quedado acreditado que los bomberos pertenecientes al cuerpo de Aena están «igualmente capacitados para cumplir las mismas funciones que el resto de bomberos y que, por tanto, cumplen con los requisitos de experiencia en las funciones y tareas explicitados en las bases del concurso». Asimismo, el Tribunal entiende que una reclamación anterior al proceso hubiera podido perjudicar las opciones del afectado para lograr su plaza sin obstáculos.

El Ayuntamiento de Bilbao ha declinado presentar recurso, por lo que el trabajador ya se ha incorporado al puesto de trabajo correspondiente a su puntuación en el concurso de empleo del Consistorio bilbaíno.