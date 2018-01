Los comerciantes de Artea confían en que otra cadena tome el relevo en los cines Los negocios de restauración desplegados junto a las salas miran el futuro con preocupación. «El cine arrastra a mucha gente y quien entra aquí, consume». / MANU CECILIO «Llevamos semanas oyendo que quizá venga Yelmo. Sería la mejor noticia, porque si no llega nadie, nos hará puré a todos» LUIS GÓMEZ Sábado, 6 enero 2018, 14:47

Salvo contadísimas excepciones, la mayoría de comerciantes de Artea confían en que otra cadena cinematográfica tome el relevo de Cinesa cuando finalmente cierre sus nueves salas, tal como adelantó ayer este periódico. «Llevamos escuchando desde hace varias semanas, y especialmente a lo largo de toda la Navidad, que quizá venga Yelmo. Sería la mejor noticia, porque si no es así y no llega nadie, nos harán puré a todas las tiendas. El cine es fundamental para nuestra supervivencia. Difícilmente, el centro sobreviviría sin esta oferta de ocio. Todos estamos esperanzados en que se pueda reconducir una situación tan negativa», esgrime Elvis García, encargado de la hamburguesería Krunch. Su análisis lo comparten la mayoría de comerciantes.

Los propietarios de los 102 establecimientos del Parque Comercial de Leioa han reaccionado con preocupación a la inminente clausura de las salas, con capacidad para 2.219 espectadores. Cinesa, la empresa líder en exhibición en España, realizará el próximo 7 de febrero las últimas proyecciones. La compañía, propiedad del grupo chino Wanda, pondrá fin a casi 20 años de historia en un macrocentro cuya primera sesión se remonta a una lejana tarde del 17 de julio de 1998. La alarma ha cundido en todos los sectores, aunque, obviamente, se ha dejado sentir de forma especial en los bares, cafeterías, bocaterías y restaurantes de comida rápida y también a la carta de la segunda planta del inmueble, donde operan las instalaciones cinematográficas.

Restauración 12 locales de hostelería, entre bares, cafeterías, cervecerías y restaurantes a la carta y de comida rápida, funcionan en la segunda planta de Artea. 99% de ocupación. El Parque de Artea cuenta con 102 establecimientos en sus 42.000 metros cuadrados.

La mayoría de los negocios de restauración ligan su futuro a los ingresos que los espectadores dejan en sus locales a la entrada y salida de las funciones de cine. «Pero es una mala noticia para todo el mundo. Nadie se libra de su impacto. Afectará a todo el centro, no sólo a los hosteleros», atajan Paloma y Elisabeth, responsables de Tul&Croma, comercio especializado en ropa interior de mujer, hombre y niños. «Si mucha gente deja de venir a Artea al quedarse sin cines, las ventas se resentirán obligatoriamente. Paseará menos gente por aquí y, por tanto, menos clientes que podrán ‘picar’», advierten. «Es brutal, no ya por toda esa gente que desgraciadamente se puede quedar sin trabajo, sino porque los demás perderemos grandes oportunidades de negocio. Siempre hay quien acaba comprando algo cuando cae por aquí. Si abrimos los domingos, es porque contamos con el gancho del cine», admite Sherezade Ceijó, encargada de la tienda de chucherías Belros.

«Que vengan importantes»

«Si Cinesa tiene que irse, que vengan otros, como pasó en los Ballonti de Portugalete, porque antes y después de las películas a la gente le gusta dar una vuelta y mirar escaparates», desvela Begoña Husillos, responsable de Joya&Diseño. «Y mejor que cines, que venga Primark, que seguro trae más gente. Si hay que cambiar, que sea por algo importante», redunda. En la peluquería Jean Louis David, regentada por Gustavo Arana, reinaban ayer a la mañana las cabezas elegantes y los semblantes serios. «Todo lo que sea cerrar un negocio, malo. Y lo de Cinesa, sumar no suma, para qué engañarnos», alerta. «El cine arrastra mucha gente y quien entra aquí consume. Siempre», sentencia.

«Artea nunca da un paso en falso. Antes de cerrar un local, ya se asegura la llegada de otro negocio»

Arana sabe de lo que habla: «Antes trabajé también en los Ballonti y se notó un montón cuando cerraron las salas. Si no viene otra empresa, esto será una catástrofe, muy frío, pero confío en que llegue alguien. Estos días funciona a tope ‘radio macuto’ y todo el mundo habla de que alguien quiere venir», desliza. Todas las miradas apuntan a Yelmo, aunque ningún responsable de esta compañía ni de la dirección de Artea confirmó ayer este extremo.

Para el restaurante italiano Garbatella, situado justo a la entrada del recinto de cine, es crucial que el traspaso del negocio se efectúe de la manera más rápida posible para evitar tiempos muertos. «También abrimos los domingos por el cine y los miércoles, que es el día del espectador, es lo que nos deja dinero aquí», reconoce el camarero Jonatan Caminero. «Tenemos una cola que no veas aquí cuando la gente sale de las salas», agradece Vanesa Rosas, encargada del Fosters Hollywood. «Los sábados a la tarde y los domingos, si no fuera por las películas, haríamos muy poca recaudación», tercia Elvis García. «Pero Artea nunca da un paso en falso», espera. «Antes de cerrar algo, ya tiene otra cosa en reserva. Ojalá sea así porque si no tendríamos que reducir personal que contratamos los fines de semana. Pero somos optimistas», observa.

«Si no llega otra cadena, tendríamos que reducir personal los fines de semana», dicen en Krunch

También lo son en la cervercería 100 Montaditos. «Cinesa nos trae mucha gente porque funciona muy bien. Es curioso que deje esta plaza porque tiene colas casi todos los días y a nuestro negocio le sienta de maravilla», recalca el barman Haritxeder Corrales, un maestro tirando cerveza. «Si no hay repuesto, lo vamos a notar muchísimo, sobre todo entre semana, de lunes a jueves, durante las tardes de invierno. Casi todo el mundo al que servimos es gente que se pasa por nuestra barra antes o después de ver una película». Pero Corrales también confía en que «Yelmo o quien sea» pueda cubrir pronto un vacío que les asomaría al precipicio.