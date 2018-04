Cinco ejemplos de integración en Bizkaia: «Me jugué la vida de niño para venir de Marruecos y hoy tengo una empresa» Llegaron en los bajos de un camión o en patera. Ahora Farid y Moussa son carpinteros, Ridouane montó una fábrica de piezas, Mohamed es albañil y su hermano Elhabib tiene un restaurante JESÚS J. HERNÁNDEZ Sábado, 28 abril 2018, 01:55

Ridouane Chakouch saltó al agua en el puerto marroquí de Nador. Nadó cien metros y alcanzó una de las amarras del ferry. Subió a pulso y se escondió en un bote salvavidas. Le encontraron y la Policía alauí le dio una paliza. Tres días después volvió a intentarlo y su carrera acabó esta vez en el cuarto de baño de un camarote. Fue su segunda paliza. «Te golpean con lo primero que encuentran. Había unas obras cerca y recuerdo que me pegaban con una manguera. Es lo de menos. Lo que te duele de verdad es no haberlo conseguido». Lo intentó durante 25 días. «Pierdes el miedo», recuerda. Sentía envidia de los que podían pagarse los 2.000 euros que cobraban las mafias por cruzar en patera. «Me parecía un lujo». El 23 de junio de 2001 volvió a atarse al cinturón una bolsa con toda su ropa y saltó al agua en Nador. Llegó a un almacén del ferry y se escondió bajo una montaña de chatarra, sogas y madera. No se movió durante seis horas. Completamente sucio y sin hablar una palabra de español, desembarcó en Almería.

Sucedió hace 17 años pero es la misma historia que viven, a diario, cientos de menores de edad. Cruzan el Estrecho en masa, de cualquier manera, durante los meses de verano. El año pasado llegaron a España 5.370 chavales sin un referente familiar, la inmensa mayoría desde Marruecos. Uno de cada siete -763- acabaron en Bizkaia. La cifra se ha cuadruplicado en solo dos años desbordando los centros de menores del territorio. Solo unos pocos han protagonizado episodios violentos, pero empañan la imagen de un colectivo que se deja la piel para salir adelante. Hablamos con cinco emigrantes de éxito que encajan en el perfil de lo que hoy llamamos 'menas', menores extranjeros no acompañados. Niños en busca de un sueño casi imposible. Y lo cumplieron.

Ridouane Chakouch Merroutcha (Errachidia). 2001. Montó una empresa de piezas con siete trabajadores

Ridouane Chakouch Merroutcha. / Fernando Gómez

«Soy de Merroutcha, un pueblo del sur de Marruecos. Yo quería hacer Derecho y la universidad estaba en Fez, a 600 kilómetros. Mi familia era muy, muy pobre. Incluso cuando iba al instituto, que estaba a 40 kilómetros, había semanas que mi padre no podía darme los dos euros que necesitaba. Él era albañil y estaba empeñado en que los siete hermanos estudiásemos. Fui a trabajar unos meses a Nador. Veía a los chavales yendo al puerto todos los días. Me pareció una buena idea». Lo fue, a juzgar por la sonrisa de este bereber de 37 años, asentado en Barakaldo hace 17 años. «Los comienzos fueron duros. En Almería iba de invernadero en invernadero para pedir trabajo. Al principio ni siquiera entendía lo que me respondían». Hoy luce un español perfecto el fundador de la asociación vasca de jóvenes bereberes, «los nómadas autóctonos del norte de África hasta que en el año 632 llegaron los árabes». A él le fueron salvando los marroquíes que se encontraba en el camino y ahora él ayuda a los recién llegados.

«Acabé en Barcelona sin un duro cuando intentaba llegar a Bilbao. Entonces creía que estaban cerca. En aquel momento, España estaba regularizando extranjeros y un compatriota me dijo que, si hacía cola toda la noche, podría vender el puesto en la fila. Así pagué el billete». Quería reunirse con un amigo de su pueblo pero en Barakaldo le fue mucho más difícil encontrar a alguien que hablara árabe y «dormí una semana en la calle». «Veía a la gente feliz en la puerta de los bares. Y pensaba 'yo quiero eso'». Lo logró.

Desde que desembarcó en Termibus a las seis de la mañana, con una camisa fina y un bocadillo, la vida de Ridouane ha dado un vuelco. Pasó por un albergue de monjas - «la religión musulmana y la católica tienen mucho en común»- y le ayudaron a formarse en la asociación Goiztiri. Pudo regularizar su situación legal tras cinco años. Tras varios empleos, montó con un socio una empresa de inserción laboral que llegó a tener siete trabajadores. Hacían piezas de caucho para una multinacional sueca. Se casó con Hajar en 2013 y tienen dos hijos: Aiur y Lina. A sus 37 años, Ridouane tiene un problema de visión que se ha agravado en los últimos años y que ha reducido mucho su campo visual. Ni siquiera eso le roba la sonrisa.

Moussa Aitychou Kalat Maguna (Errachidia). 2013. Vino a España para reunirse con un hermano que murió

Moussa Aitychou Kalat Maguna. / Fernando Gómez

«Después de varios intentos, conseguí cruzar el Estrecho escondido en un camión que subió al ferry para Almería. Tenía 15 años. Quería reunirme con mi hermano, que trabajaba allí en una empresa de electricidad. Él murió con 30 años en un accidente laboral». La Cruz Roja le mandó a un centro de menores almeriense. «Decidí entonces venir a buscar a un primo, que hacía trabajos de pintura en el País Vasco». Ingresó en 2014 en el centro de menores de Amorebieta. «Me enseñaron jardinería, castellano y electricidad. Éramos 100 chicos en ese momento». En el Centro Formativo Otxarkoaga completó sus estudios de FP y entró en el programa 'Otxarki', un proyecto donde ganan experiencia profesional. En los últimos meses está en la carpintería de ribera del Museo Marítimo. «Tengo contrato de un año. Y en el futuro quiero tener una carpintería», confiesa. Vive con siete compañeros de piso en un inmueble foral que gestiona Lagun Artean. Agradece a la sociedad vizcaína «su ayuda». No quiere entrar en grandes detalles sobre su Kalat Maguna natal -«la puerta del Sahara»-, de la que sólo recuerda «las cosas bonitas, como que tiene muchas flores».

Farid Ouchouan (Errachidia). Llegó en 2010. Vivió durante un año bajo un puente en Rekalde

Farid Ouchouan. / Fernando Gómez

«Errachidia es una ciudad pequeña, todo el mundo trabaja en el campo, y no hay futuro. Salí de allí con 16 años. Dije a mi familia que me iba a Tánger a buscar un empleo y me pagaron el billete. Entré en España agarrado a los bajos de un camión. Tardé unas ocho horas. Pasa la carretera a toda velocidad por debajo de ti. Muchísimo miedo, claro, aunque después de un rato se te quita. Sabes que si te caes, mueres. Conozco a un chaval de 16 años que murió así; hay bastantes casos. Están pasando el Estrecho chicos de 11 años».

Al llegar a Bilbao preguntó, por gestos, dónde estaba la Policía y ante la Ertzaintza siguió explicándose del mismo modo. De cara a su familia, Farid mantuvo la versión oficial de su trabajo en Tánger hasta que ingresó en el centro de menores de Amorebieta. «Llamé a mi casa y se lo conté. Mi padre no entendía por qué lo había hecho. Mi madre lloraba y lloraba». Él les explicó que había venido al País Vasco «porque aquí te ayudan mucho y hay más trabajo que en el sur». Pasó un mes en el centro de Amorebieta y un año en el de Loiu. No tiene un mal recuerdo de ninguno.

«Al cumplir los 18 años, te tienes que ir. Tienes papeles para un año y medio más. Durante ese tiempo me dieron una ayuda de 300 euros en la asociación Elkarbanatuz y me dejaron entrar en uno de sus pisos. Pagaba 170 euros por el alquiler. El problema llega a los 19 años y medio. Te quitan la ayuda, tienes que marcharte de la casa y, además, pierdes el padrón. No puedes renovar los papeles. Si te pilla la Policía Nacional puede expulsarte del país. A los que tienen dinero para un abogado, les suelen rebajar la sanción a una multa de 500 euros».

En su contexto 763 menores extranjeros no acompañados llegaron a Bizkaia el año pasado. Como referencia, en 2015 fueron solamente 180. En Gipuzkoa rondaron los 550 y en Álava, cerca de un centenar. Mayoría marroquí El perfil de estos chicos es el de un joven de origen marroquí, entre 15 y 17 años. En los últimos años los servicios sociales han detectado que menores de edad muy jóvenes están cruzando el Estrecho. Hay casos en que acaban de cumplir los 11 años. 5.370 menores no acompañados lograron llegar a suelo español el año pasado. Uno de cada siete acabó en Bizkaia. La Policía investiga si las mafias los dirigen directamente al territorio histórico. Apertura de centros La «avalancha» de los dos últimos veranos, en palabras de los responsables de Acción Social, obligó a la Diputación a reforzar su red con la apertura de siete nuevas instalaciones en 2017. Pese al esfuerzo, los centros continúan saturados.

Es una edad complicada. «Lo pierdes todo de golpe. Empiezas de cero». Fue entonces cuando Farid se quedó en la calle y «viví un año debajo de un puente en Rekalde. Cada tres meses pasaba una semana en el albergue. Hay muchos que se vuelven locos». La asociación Harribide le echó una mano. Salió de la calle y ahora tiene un contrato de un año, jornada completa. El sueño de cualquiera: la llave para legalizar los papeles. Farid los tiene hace muy poco y ahorra para visitar a su familia por primera vez desde que cruzó el Estrecho. Ha cumplido 23 años y le esperan dos hermanas que aún no conoce -Dalal, de 5 años, y Janat, de 3-. Tiene también un hermano mayor: «Nunca le recomendaría que venga. Si viviera otra vez, me quedaría en Marruecos. Ha sido muy duro». Pero no se marchará. «Ahora estoy contento y salgo con una chica de aquí».

Mohamed Elhadry Beni Mellal (Marrakech). 2001. Pagó 800 euros por viajar en patera y le estafaron 600

Mohamed Elhadry Beni Mellal. / Fernando Gómez

«Vine en una patera con 17 años. En tres horas ni levanté la cabeza por el miedo. No sé nadar». Mohamed Elhadry tuvo que pagar unos 800 euros por cruzar el Estrecho y le estafaron nada más tocar tierra. Otros 600 euros por un tramo en coche entre Tarifa y Huelva. «Habría sido más barato incluso en taxi. Cuando llegas no sabes ni dónde estás y tienes que pagar». Trabajó en el campo y luego en la construcción. Logró ahorrar algo de dinero y viajó a Barcelona para arreglar el pasaporte porque entonces sólo había consulado allí. «Alguien me dijo que había trabajo en Bilbao y vine».

Tenía 18 años recién cumplidos cuando entró en el territorio histórico pero dijo a la Policía que era menor de edad. «Me hicieron pruebas médicas y puse la mano en una máquina que detectaba cuántos años tenías. Recuerdo que ponía que era mayor de edad. Eran otros tiempos y me dejaron quedarme en Loiu. Estaba muy bien. Éramos cuatro por habitación, pero la mía era la única en que solo estábamos dos personas. «La mayoría de mis compañeros de Loiu son ahora empresarios. Pero es verdad que las cosas no están igual. He visto a una educadora hace poco y están hartos». Goiztiri le ayudó a conseguir los papeles. Trabaja en la construcción y «una vez al año» vuelve a ver a su familia.

Elhabib Elhadry Beni Mellal (Marrakech). 2003. Regenta el 'Faruk Bilbao', un restaurante marroquí

Elhabib Elhadry Beni Mellal. / Fernando Gómez

«Aprendí castellano y empecé a trabajar en obras. Reconozco que yo tuve un aterrizaje fácil porque llegué con un visado y tenía aquí a mi hermano Mohamed». Ambos viven en Barakaldo hace 15 años. «No sé trabajar para otro. Empecé con la pintura, luego enchapado y electricidad. Llevo obras y nos ha ido bien. En 2008 nos dimos cuenta de que faltaba un buen restaurante marroquí. El exconcejal de Bilbao Mariano Gómez «nos echó una mano». «Cogimos un local que estaba fatal y abrimos el 'Faruk'». Un rincón alauí que acaba de traspasar a otro gerente y en el que han comido caras conocidas de la villa y el presidente del partido marroquí 'Desarrollo y Justicia'. «Soy el primero al que me jode cuando pasan cosas malas. Yo también quiero seguridad para mis hijos».