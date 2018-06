Cifras y letras Se pide la retirada de un examen de matemáticas Prueba celebrada en la Escuela de Ingenieros. / Manu Cecilio PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Viernes, 8 junio 2018, 00:27

Si exceptuamos a Descartes, Pascal, Lewis Carroll, Dostoievski, Valéry, Echegaray, Bertrand Russell y Raymond Queneau, a la gente de letras se le dan fatal las matemáticas. Bueno, esperen, hay que exceptuar también a Primo Levi, Ernesto Sábato, Aleksander Solzhenitsyn, Juan Benet, Arthur C. Clarke, Nicanor Parra, Coetzee o Guillermo Martínez.

Al final hay bastantes escritores que, además de escritores, son matemáticos, físicos, químicos o ingenieros. Si tenemos en cuenta que Goethe, además de ser Goethe, fue todas esas cosas a la vez, va a ser difícil defender que las ecuaciones saltan necesariamente por la ventana del cerebro humano cuando las metáforas entran por la puerta.

Otra cosa es que tampoco tiene todo el mundo un cerebro como el de Goethe. Y mucho menos el día de Selectividad. Ese día, con la palidez, los nervios, la desesperación y los pensamientos trágicos, te pareces más bien al pobre Werther nada más recibir las dos pistolas. Puede entenderse que los alumnos de letras que se han enfrentado estos días al examen crucial encontrasen en la prueba de Matemáticas Sociales un reto complicado. Me gusta pensar que alguno de ellos, el más letraherido y pedante, todavía recitó a Lautréamont por lo bajini mientras le llegaba el cuestionario: «¡Oh, matemáticas severas!»

Lástima que los profesores de Literatura de Bachillerato no refuercen lo de la belleza en la derrota. Lo que ha ocurrido es que la prueba de Matemáticas Sociales ha sido difícil y ya hay una petición en 'Change.org' para que el examen «sea retirado u omitido». La petición tiene más de siete mil firmas y es idéntica a otra que circuló hace dos años, cuando esta asignatura fue la única en la que se dio una mayoría de suspensos.

Además de a los alumnos, que cumplen su deber y se quejan por si acaso, la protesta involucra a sus profesores, que al parecer no señalan tanto la dificultad de los problemas como lo abtruso de los enunciados. De ser cierto, no tendría mucho sentido. Siendo los números suficientemente problemáticos de por sí, ¿qué necesidad hay de complicar las palabras? Por otro lado, no deja de ser paradójico que quienes el año que viene van a vérselas con Heidegger, Freud, Joyce, los códices medievales o el Código Penal tengan problemas precisamente con eso, con las palabras.